Анджелина Джоли с детьми Шайло и Паксом посетила премьеру в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

46-летняя Анджелина Джоли в последнее время стала чуть ли не главной героиней светской хроники. Актриса часто выходила в свет, представляя фильм "Вечные", где она сыграла одну из главных ролей. Причем часто Джоли на красных дорожках сопровождали ее подросшие дети. Особенно всех впечатлило то, как изменилась 15-летняя Шайло. И вот публика снова получила возможность увидеть ее.

Вместе с братом Паксом она вчера сопровождала маму на премьере документального фильма "Бумага и клей" (Paper & Glue) в Лос-Анджелесе. На этот раз обошлось без перешитых маминых платьев — Шайло выбрала привычный повседневный образ с рваными джинсами и черной толстовкой. Любимому черному цвету была верна и сама Анджелина.





Анджелина Джоли с Шайло и Паксом и JR





Вместе с Джоли и ее детьми фотографам позировал автор фильма, французский уличный художник и фотограф, известный под псевдонимом JR. Фильм посвящен тому, как люди самовыражаются через искусство и находят в нем возможность бросить вызов предубеждениям или бороться за свободу.









Свое настоящее имя художник не называет, хотя, в отличие от Бэнкси, и от публики не скрывается. Фирменный стиль художника — большие черно-белые фотографические изображения, которые он размещает в общественных местах. В прессе JR называют "Картье-Брессоном XXI века". В 2018 году он был включен в список 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time.









Надя Бесчетникова