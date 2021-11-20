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Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum One

Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum One


Биткоин-биржа Binance сообщила об интеграции Arbitrum One. Клиенты получили возможность депонировать ETH через сеть этого решения второго уровня.



Пользователям присвоили соответствующие адреса, которые можно найти в разделе депозитов.


Возможность вывода Ethereum на адреса Arbitrum One появится позднее. Биткоин-биржа не уточнила сроки.


Arbitrum выступает лидером среди решений масштабирования второго уровня для Ethereum с TVL в $2,46 млрд против $5,17 млрд по всему сегменту, согласно L2Beat. 


Данные: L2beat.

Arcane Research объяснили ведущие позиции проекта ориентацией на более высокую степень безопасность сети.


https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/

По данным L2Fees, перевод ETH в Arbitrum One обойдется на 57% дешевле, чем в основной сети Ethereum. Другие L2-решения предлагают экономию вплоть до 99%.


Данные: L2Fees.

Напомним, в сентябре Arbitrum One интегрировал DeFi-проект 1inch Network.


https://forklog.com/perezagruzka-defi-kak-arbitrum-stal-vedushhim-ethereum-resheniem-vtorogo-urovnya/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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