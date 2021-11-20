Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum One
Биткоин-биржа Binance сообщила об интеграции Arbitrum One. Клиенты получили возможность депонировать ETH через сеть этого решения второго уровня.
#Binance Completes Aribitrum One Integration and Opens Layer 2 $ETH Depositshttps://t.co/bZ2D1SVbHT— Binance (@binance) November 19, 2021
Пользователям присвоили соответствующие адреса, которые можно найти в разделе депозитов.
Возможность вывода Ethereum на адреса Arbitrum One появится позднее. Биткоин-биржа не уточнила сроки.
Arbitrum выступает лидером среди решений масштабирования второго уровня для Ethereum с TVL в $2,46 млрд против $5,17 млрд по всему сегменту, согласно L2Beat.
Данные: L2beat.
Arcane Research объяснили ведущие позиции проекта ориентацией на более высокую степень безопасность сети.
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По данным L2Fees, перевод ETH в Arbitrum One обойдется на 57% дешевле, чем в основной сети Ethereum. Другие L2-решения предлагают экономию вплоть до 99%.
Данные: L2Fees.
Напомним, в сентябре Arbitrum One интегрировал DeFi-проект 1inch Network.
https://forklog.com/perezagruzka-defi-kak-arbitrum-stal-vedushhim-ethereum-resheniem-vtorogo-urovnya/