Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Ну что же, пришло время снова обсудить образы звезд, которые привлекли наше внимание на этой неделе. В центре всех дискуссий, конечно, был Бал дебютанток Tatler, на котором старались отличиться и сами девушки, и гости.
Самыми элегантными среди дебютанток многие признали дочь Евгения Цыганова Полину и дочь Нателлы Крапивиной Софию. И с этим сложно не согласиться — девушки выглядели очень изящно. Но стразы на их платьях было кому затмить. Яна Рудковская пришла в многослойном золотом платье, которое тоже бурно обсуждали в сети. Не осталась без внимания и Дарья Коновалова и ее стилистический прием — вечернее платье она дополнила не привычными туфлями на шпильках, а клогами.
Настя Ивлеева в мрачном готическом образе явно была чужой на этом празднике глубоких декольте, блеска и гламура. Но зато она точно нашла бы общий язык с Кристиной Агилерой — та на латиноамериканскую "Грэмми" тоже пришла вся в черном. Правда, про декольте все-таки не забыла.
Третьей в их компании могла бы быть Анастасия Решетова. Она все куда-то бежит от невидимых папарацци.
Разбавим эту мрачную полосу яркой Эвой Андерсон, дочерью Миллы Йовович. Девочка недавно снялась в кампании Miu Miu и на неделе заглянула на презентацию бренда.
Две куртки, а какие разные образы. В Надежде Оболенцевой уже каждый может узнать себя по утрам, когда приходится выходить в минусовые температуры, ну а на Хейли Бибер в босоножках мы можем разве что постараться смотреть без зависти.
Белла Торн, кажется, вдохновилась недавним выходом Гвинет Пэлтроу в легендарном бархатном костюме Gucci. Переосмыслила образ она, отбросив все лишнее, то есть блузку и пиджак.
Ну а Кейт Бекинсейл явно приготовила нам тест на внимательность под названием "Найди кота на фото". За пушистика можно только порадоваться — к активному участию в инстаграм-жизни своей хозяйки он привлекается регулярно, но на этот раз ему хотя бы удалось спокойно полежать. И потренировать навык маскировки.
Ну и, конечно, не можем не включить в подборку Гарри Стайлса, который на этой неделе отметился целой галереей агендерных модных образов в фотосессии на страницах Dazed. С трудом выбрали один!
Лучший образ недели из инстаграма
Полина ЦыгановаСофия КрапивинаДарья КоноваловаЯна РудковскаяНастя ИвлееваКристина АгилераАнастасия РешетоваЭва АндерсонНадежда ОболенцеваХейли БиберБелла ТорнКейт БекинсейлГарри Стайлс