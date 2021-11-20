Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады

Вадим Карасев

Члены правительства Великобритании активно обсуждают идею дипломатического бойкота зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Эту инициативу поддерживает в том числе премьер-министр страны Борис Джонсон, пишет газета The Times.

Самую жесткую позицию по этому вопросу занимает министр иностранных дел Лиз Трасс — в разговорах она, по данным источников издания, не стесняется обвинять Китай в геноциде уйгуров. Остальные министры заняли менее категоричную позицию — они выступают против полного отказа от участия в Играх, но не исключают дипломатический бойкот, в случае которого ни одно официальное лицо королевства не поедет в Пекин.

Такой вариант на этой неделе предложили Джонсону в письме члены Консервативной партии, ранее обвинявшие Китай в нарушении прав человека и попавшие из-за этого под санкции Пекина, что не позволит политикам посетить Олимпийские игры. Один из авторов послания, депутат парламента Тим Лафтон, даже назвал это событие "играми геноцида".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что США намерены объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Штаты намерены отправить своих спортсменов на соревнования, но официальные лица мероприятие проигнорируют.

