«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить
Сегодня, 07:55
Вчера в Microsoft Store стартовала крупная распродажа игр для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, посвященная «Черной пятнице». Со скидками можно купить более 700 позиций в цифровом магазине Microsoft. При этом много скидок предлагается на новинки, вышедшие совсем недавно.
В таком разнообразии игр по сниженным ценам, сложно выделить пару проектов. Предлагаем список скидок на этой распродаже, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания:Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73.1 руб.
Название игры
Без скидки
Со скидкой
Скидка (%)
Assassin’s Creed® Вальгалла
$59.99
4385 руб.
$29.99
2192 руб.
50%
Back 4 Blood
$59.99
4385 руб.
$41.99
3069 руб.
30%
Call of Duty®: Black Ops Cold War
$59.99
4385 руб.
$29.99
2192 руб.
50%
Полное издание Control
$39.99
2923 руб.
$11.99
876 руб.
70%
Crash Bandicoot™ 4: Это вопрос времени
$59.99
4385 руб.
$29.99
2192 руб.
50%
Cyberpunk 2077
$59.99
4385 руб.
$29.9
2186 руб.
50%
Diablo® II: Resurrected™
$39.99
2923 руб.
$29.9
2186 руб.
25%
F1® 2021
$59.99
4385 руб.
$32.99
2412 руб.
45%
FAR CRY® 6
$59.99
4385 руб.
$41.99
3069 руб.
30%
FIFA 22 Xbox Series X|S
$69.99
5116 руб.
$48.99
3581 руб.
30%
Тройной комплект Gears
$79.99
5847 руб.
$19.99
1461 руб.
75%
Ghostrunner
$29.99
2192 руб.
$11.99
876 руб.
60%
Immortals Fenyx Rising™
$59.99
4385 руб.
$20.99
1534 руб.
65%
Life is Strange: True Colors
$59.99
4385 руб.
$38.99
2850 руб.
35%
Little Nightmares II
$29.99
2192 руб.
$20.09
1469 руб.
33%
Lost in Random™
$29.99
2192 руб.
$23.9
1747 руб.
20%
Стражи Галактики Marvel
$59.99
4385 руб.
$38.99
2850 руб.
35%
Mass Effect™ издание Legendary
$59.99
4385 руб.
$35.9
2624 руб.
40%
Ultimate-издание Mortal Kombat 11
$59.99
4385 руб.
$26.99
1973 руб.
55%
Ori: The Collection
$34.99
2558 руб.
$11.5
841 руб.
67%
Red Dead Redemption 2
$59.99
4385 руб.
$23.99
1754 руб.
60%
Resident Evil Village
$69.99
5116 руб.
$34.99
2558 руб.
50%
Riders Republic™
$59.99
4385 руб.
$41.99
3069 руб.
30%
Sonic Colours: Ultimate
$39.00
2851 руб.
$29.25
2138 руб.
25%
Tales of Arise Cross-Gen Bundle
$69.99
5116 руб.
$48.99
3581 руб.
30%
Напоминаем, что распродажа в честь «Черной пятницы» на Xbox завершится 3 декабря.Напишите в комментариях, какие интересные скидки для себя вы нашли в Microsoft Store на этой распродаже.
По материалам: newxboxone