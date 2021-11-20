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«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить

«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить


Вчера в Microsoft Store стартовала крупная распродажа игр для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, посвященная «Черной пятнице». Со скидками можно купить более 700 позиций в цифровом магазине Microsoft. При этом много скидок предлагается на новинки, вышедшие совсем недавно.

В таком разнообразии игр по сниженным ценам, сложно выделить пару проектов. Предлагаем список скидок на этой распродаже, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания:

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73.1 руб.

Название игры



Без скидки



Со скидкой



Скидка (%)



Assassin’s Creed® Вальгалла



$59.99
4385 руб.



$29.99
2192 руб.



50%



Back 4 Blood



$59.99
4385 руб.



$41.99
3069 руб.



30%



Call of Duty®: Black Ops Cold War



$59.99
4385 руб.



$29.99
2192 руб.



50%



Полное издание Control



$39.99
2923 руб.



$11.99
876 руб.



70%



Crash Bandicoot™ 4: Это вопрос времени



$59.99
4385 руб.



$29.99
2192 руб.



50%



Cyberpunk 2077



$59.99
4385 руб.



$29.9
2186 руб.



50%



Diablo® II: Resurrected™



$39.99
2923 руб.



$29.9
2186 руб.



25%



F1® 2021



$59.99
4385 руб.



$32.99
2412 руб.



45%



FAR CRY® 6



$59.99
4385 руб.



$41.99
3069 руб.



30%



FIFA 22 Xbox Series X|S



$69.99
5116 руб.



$48.99
3581 руб.



30%



Тройной комплект Gears



$79.99
5847 руб.



$19.99
1461 руб.



75%



Ghostrunner



$29.99
2192 руб.



$11.99
876 руб.



60%



Immortals Fenyx Rising™



$59.99
4385 руб.



$20.99
1534 руб.



65%



Life is Strange: True Colors



$59.99
4385 руб.



$38.99
2850 руб.



35%



Little Nightmares II



$29.99
2192 руб.



$20.09
1469 руб.



33%



Lost in Random™



$29.99
2192 руб.



$23.9
1747 руб.



20%



Стражи Галактики Marvel



$59.99
4385 руб.



$38.99
2850 руб.



35%



Mass Effect™ издание Legendary



$59.99
4385 руб.



$35.9
2624 руб.



40%



Ultimate-издание Mortal Kombat 11



$59.99
4385 руб.



$26.99
1973 руб.



55%



Ori: The Collection



$34.99
2558 руб.



$11.5
841 руб.



67%



Red Dead Redemption 2



$59.99
4385 руб.



$23.99
1754 руб.



60%



Resident Evil Village



$69.99
5116 руб.



$34.99
2558 руб.



50%



Riders Republic™



$59.99
4385 руб.



$41.99
3069 руб.



30%



Sonic Colours: Ultimate



$39.00
2851 руб.



$29.25
2138 руб.



25%



Tales of Arise Cross-Gen Bundle



$69.99
5116 руб.



$48.99
3581 руб.



30%

Напоминаем, что распродажа в честь «Черной пятницы» на Xbox завершится 3 декабря.

Напишите в комментариях, какие интересные скидки для себя вы нашли в Microsoft Store на этой распродаже.
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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