«Черная пятница» на Xbox One и Xbox Series X | S — какие игры купить





Вчера в Microsoft Store стартовала крупная распродажа игр для приставок Xbox One и Xbox Series X | S, посвященная «Черной пятнице». Со скидками можно купить более 700 позиций в цифровом магазине Microsoft. При этом много скидок предлагается на новинки, вышедшие совсем недавно.

В таком разнообразии игр по сниженным ценам, сложно выделить пару проектов. Предлагаем список скидок на этой распродаже, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания:

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 73.1 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Assassin’s Creed® Вальгалла$59.994385 руб.$29.992192 руб.50%Back 4 Blood$59.994385 руб.$41.993069 руб.30%Call of Duty®: Black Ops Cold War$59.994385 руб.$29.992192 руб.50%Полное издание Control$39.992923 руб.$11.99876 руб.70%Crash Bandicoot™ 4: Это вопрос времени$59.994385 руб.$29.992192 руб.50%Cyberpunk 2077$59.994385 руб.$29.92186 руб.50%Diablo® II: Resurrected™$39.992923 руб.$29.92186 руб.25%F1® 2021$59.994385 руб.$32.992412 руб.45%FAR CRY® 6$59.994385 руб.$41.993069 руб.30%FIFA 22 Xbox Series X|S$69.995116 руб.$48.993581 руб.30%Тройной комплект Gears$79.995847 руб.$19.991461 руб.75%Ghostrunner$29.992192 руб.$11.99876 руб.60%Immortals Fenyx Rising™$59.994385 руб.$20.991534 руб.65%Life is Strange: True Colors$59.994385 руб.$38.992850 руб.35%Little Nightmares II$29.992192 руб.$20.091469 руб.33%Lost in Random™$29.992192 руб.$23.91747 руб.20%Стражи Галактики Marvel$59.994385 руб.$38.992850 руб.35%Mass Effect™ издание Legendary$59.994385 руб.$35.92624 руб.40%Ultimate-издание Mortal Kombat 11$59.994385 руб.$26.991973 руб.55%Ori: The Collection$34.992558 руб.$11.5841 руб.67%Red Dead Redemption 2$59.994385 руб.$23.991754 руб.60%Resident Evil Village$69.995116 руб.$34.992558 руб.50%Riders Republic™$59.994385 руб.$41.993069 руб.30%Sonic Colours: Ultimate$39.002851 руб.$29.252138 руб.25%Tales of Arise Cross-Gen Bundle$69.995116 руб.$48.993581 руб.30%

Напоминаем, что распродажа в честь «Черной пятницы» на Xbox завершится 3 декабря.

