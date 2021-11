Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября





В цифровом магазине Microsoft на этой неделе вышло более 30 игр и DLC для приставок Xbox One и Xbox Series X | S. Предлагаем ознакомиться с полным списком релизов, состоявшихся с 15 по 20 ноября:

НазваниеЦена3on3 FreeStyle – Deluxe Edition Bundle$59.99A Short Hike$7.99Battlefield™ 2042 — Издание Gold для Xbox One и Xbox Series X|S$99.99Battlefield™ 2042 для Xbox One и Xbox Series X|S$69.99Battlefield™ 2042 для Xbox One$59.99Battlefield™ 2042 — Издание Ultimate для Xbox One и Xbox Series X|S$119.99BloodRayne 2: ReVampedотсутствует в РФ, стоимость в США — $19,99BloodRayne: ReVampedотсутствует в РФ, стоимость в США — $19,99Chef’s Tail$11.49Exo One$16.99Fae Tactics$19.99Grow: Song of the Evertree$12.49Halo InfiniteбесплатноKingdom Two Crowns: Norse Lands Edition$24.99Klang 2Исходная цена $14.99, продается за $11.99Mastho is TogetherИсходная цена $4.99, продается за $3.99Nerf Legends Digital DeluxeИсходная цена $59.99, продается за $47.99Nerf LegendsИсходная цена $49.99, продается за $39.99Next Space RebelsИсходная цена $19.99, продается за $15.99Ruined King: A League of Legends Story™ – набор стандартного издания$24.99Ruined King: A League of Legends Story™ – набор эксклюзивного издания$32.99SCARLET NEXUS Ultimate Edition$99.99SCARLET NEXUS Ultimate Upgrade Pack$34.99Издание делюкс Sherlock Holmes Chapter One$47.99Sherlock Holmes Chapter One$35.99Набор с боевым пропуском SMITE «Трансформеры»$12.50Набор с боевым пропуском SMITE «Трансформеры»$12.50Smoots GolfИсходная цена $9.99, продается за $8.49Space Moth Lunar Edition$7.99Tamarin®$29.99The Last Stand: Aftermath$24.99The Metronomicon: Slay the Dance Floor Deluxe Edition$24.99Them Bombs$8.69Total Arcade RacingИсходная цена $9.99, продается за $7.99Two & One Hundred Ways Bundle$19.99Two Hundred Ways$14.99Undungeon$19.99World of Warships: Legends — Выход в чёрномбесплатно