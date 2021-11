ConsenSys в этом году получил вдвое больше комиссий от MetaMask, чем суммарно Curve и SushiSwap

Транзакционный доход принадлежащего Consensys некастодиального кошелька MetaMask с начала года превысил $200 млн. Это вдвое больше, чем совокупный объем полученных ведущими DEX SushiSwap и Curve комиссий, подсчитали аналитики Delphi Digital.

According to a Delphi Digital, MetaMask's transaction revenue has exceeded $200 million year-to-date, more than double the combined revenue of the two top Dex protocols Sushiwap and Curve. The report pointed out that Metamask charges 0.875% for each transaction, which is too high pic.twitter.com/1bNh6gLpaS