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Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают все, а она сказочно разбогатела

Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают все, а она сказочно разбогатела

Супруга решила проучить неверного партнера по жизни, но сделала это необычно. Об этом узнал весь мир.

Габриэль Стоун опубликовала в ТикТок необычное видео, в котором показала, как проучила неверного супруга, уже бывшего. Вероятней всего парень пожалел о своих приключениях.

Автор канала выложила короткий ролик, который стал популярным как в ТикТок, так и в других социальных сетях.

На старте Габриэль поприветствовала зрителей, а потом рассказала, что ее муж вступил отношения с молоденькой девушкой. Эти отношения продлились более полугода.

Однажды авто ролика увидела снимки его любовницы в отеле, а потом ее ошарашила новость о том, что муж чина отправился на отдых не только с девушкой, но и с ее родителями. Также стало известно, что супруг скрывал свое настоящее имя.

Габриэль Стоун не стала терпеть такого предательства и тут же отправилась в ЗАГС, чтобы подать на развод. Но морально полегчало ей не сразу. Она выпустила книгу, которая позволила ей стать финансово независимой.


«Я счастлива от того, что подала на развод. Эта ситуация дала мне толчок к развитию – я написала книгу, которая пользуется спросом. Мне удалось приобрести дом, хорошее авто».


Видео писательницы набрало миллионы просмотров и множество комментариев.

«Ты настоящая королева!»


«Это было твое перерождение их слабой женщины в сильную»


«Мы были женаты пол жизни. От него беременна моя лучшая подруга».

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По материалам: MirFactov

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