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Дом с кошмарным прошлым напугал хозяев, когда они увидели его фото, ведь сто лет назад он использовался не по назначению

Дом с кошмарным прошлым напугал хозяев, когда они увидели его фото, ведь сто лет назад он использовался не по назначению

Совсем недавно одна молодая американская семья переехала в небольшой город в штате Калифорния, где приобрела дом. Оказалось, что он был построен более ста лет назад и использовался как похоронное бюро.

Большинство людей, узнав подобное, сразу же бы отказались от недвижимости, но супруги решили остаться и сделать все, чтобы навсегда избавиться от жутких воспоминаний.

Благодаря своим соседям и местным историкам, семья смогла найти неоспоримые факты того, что дом действительно был построен очень давно и использовался на протяжении нескольких лет как морг.

Даже если учитывать, что дом давно уже не использовали как похоронное бюро, многие элементы в полной мере воспроизводят картину ранее здесь происходящих событий.

Особенно жуткими кажутся крюки для подвешивания тел, кухонный лифт для транспортировки умерших и просторный подвал для бальзамирования.

Новые хозяева жилища ведут свой ТикТок, где постоянно публикуют отчеты о проделанной работе, тем самым, в шутку пугая некоторых интернет-пользователей до дрожи.


«Я надеюсь в доме нет привидений и прочей паранормальной сущности»


«Как вы в нем спокойно спите, зная, что в доме хранили трупы»

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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