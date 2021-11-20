Дом с кошмарным прошлым напугал хозяев, когда они увидели его фото, ведь сто лет назад он использовался не по назначению
Совсем недавно одна молодая американская семья переехала в небольшой город в штате Калифорния, где приобрела дом. Оказалось, что он был построен более ста лет назад и использовался как похоронное бюро.
Большинство людей, узнав подобное, сразу же бы отказались от недвижимости, но супруги решили остаться и сделать все, чтобы навсегда избавиться от жутких воспоминаний.
Благодаря своим соседям и местным историкам, семья смогла найти неоспоримые факты того, что дом действительно был построен очень давно и использовался на протяжении нескольких лет как морг.
Даже если учитывать, что дом давно уже не использовали как похоронное бюро, многие элементы в полной мере воспроизводят картину ранее здесь происходящих событий.
Особенно жуткими кажутся крюки для подвешивания тел, кухонный лифт для транспортировки умерших и просторный подвал для бальзамирования.
Новые хозяева жилища ведут свой ТикТок, где постоянно публикуют отчеты о проделанной работе, тем самым, в шутку пугая некоторых интернет-пользователей до дрожи.
«Я надеюсь в доме нет привидений и прочей паранормальной сущности»
«Как вы в нем спокойно спите, зная, что в доме хранили трупы»