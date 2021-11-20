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Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон

Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон


Студия 343 Industries опубликовала дорожную карту мультиплеера Halo Infinite на первый сезон, который должен завершиться только в мае 2022 года.

Первое событие называется Francture: Tenrai, оно позволит получить различные предметы в самурайской тематике. Стартует событие 22 ноября.


Были объявлены названия и других событий. А известный по инсайдам Twitter-канал Halo Infinite News & Leaks опубликовал и даты их проведения:



Winter Contingency. С 21 декабря 2021 по 3 января 2022.



Cyber Showdown. С 18 января 2022 по 31 января 2022.



Tactical Ops. С 8 февраля 2022 по 21 февраля 2022.

Напомним, что в рамках временных событий в ходе сезона игроки смогут получить различные предметы, которые не являются каноничными для серии. Например, в первом событии будут раздавать предметы по самурайской тематике, во втором можно ожидать новогодние предметы и так далее. Каноничные для серии предметы зарабатываются непосредственно в качестве наград сезона.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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