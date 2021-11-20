Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон





Студия 343 Industries опубликовала дорожную карту мультиплеера Halo Infinite на первый сезон, который должен завершиться только в мае 2022 года.

Первое событие называется Francture: Tenrai, оно позволит получить различные предметы в самурайской тематике. Стартует событие 22 ноября.





Были объявлены названия и других событий. А известный по инсайдам Twitter-канал Halo Infinite News & Leaks опубликовал и даты их проведения:

Winter Contingency. С 21 декабря 2021 по 3 января 2022.Cyber Showdown. С 18 января 2022 по 31 января 2022.Tactical Ops. С 8 февраля 2022 по 21 февраля 2022.

Напомним, что в рамках временных событий в ходе сезона игроки смогут получить различные предметы, которые не являются каноничными для серии. Например, в первом событии будут раздавать предметы по самурайской тематике, во втором можно ожидать новогодние предметы и так далее. Каноничные для серии предметы зарабатываются непосредственно в качестве наград сезона.