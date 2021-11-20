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Две пассажирки погибли, врезавшись на Toyota Mark-2 в дерево в Братском районе

20 ноября днем на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» в 10 километрах от поселка Покосное 24-летний водитель Toyota Mark-2 съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП на месте происшествия скончалась 21-летняя пассажирка, находившаяся на переднем пассажирском сидении. Также в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу скончалась пассажирка 43-х лет, которая находилась на заднем сидении. Еще один пассажир — 7-летний ребенок с травмами госпитализирован.

Водитель на месте аварии за медпомощью не обращался. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельств ДТП.


Госавтоинспекция Иркутской области призывает водителей воздержаться от поездок на дальние расстояния в плохую погоду. При планировании выезда особое внимание нужно обратить на техническую подготовленность автомобиля. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а техническая оснащенность машины соответствовать погодным условиями.

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По материалам: irk

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