Движение по трассе в Калифорнии парализовало из-за засыпавших ее денег

Вадим Карасев

Движение по трассе в окрестностях города Сан-Диего в американском штате Калифорния оказалось парализовано после того, как ее завалило деньгами из сумки, потерянной инкассаторской машиной.

Инцидент произошел 19 ноября около 9 утра на шоссе Interstate 5 возле города Карлсбад. Грузовик вез деньги в один из офисов Федеральной корпорации по страхованию вкладов, по дороге у него по неустановленной причине произвольно открылась дверь. За машиной растянулся протяженный шлейф из банкнот, а затем выпала и сумка, в которой они лежали.

Проезжающие мимо водители начали тормозить, чтобы собрать немного денег, в результате чего движение по трассе прекратилось. Как сообщает телеканал Fox5, прибывшие на место сотрудники Калифорнийского дорожного патруля задержали мужчину и женщину, собиравших деньги. Тех, кто успел скрыться, власти штата предупредили об уголовной ответственности и призвали вернуть похищенные банкноты в течение двух дней. Точная сумма утерянных и возвращенных средств не раскрывается.

