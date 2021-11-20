Джек Дорси поделился white paper децентрализованной биткоин-биржи

Джек Дорси опубликовал ссылку на white paper децентрализованной биткоин-биржи TBD на базе своей платежной компании Square.

First draft of white paper is up, and on GitHub: https://t.co/rn35B8gw6D https://t.co/RPZPyhlLin — jack⚡️ (@jack) November 20, 2021

Проект описывается как «протокол для раскрытия ликвидности и обмена активов (таких как биткоин, фиатные деньги или товары реального мира)». Его назвали tbDEX.

Платформа «задействует децентрализованные сети для обмена активов, обеспечивая основу для установления общественного доверия».

«Мы находимся на распутье нашей финансовой системы. Появление бездоверительных децентрализованных сетей открывает возможности для будущего, в котором торговля может происходить без разрешения, участия или выгоды финансовых посредников», — говорится в документе.

По данным white paper tbDEX, 1,7 млрд взрослых по всему миру не имеют доступа к банковской системе. Две трети из них владеют мобильными телефонами, которые помогут получить доступ к финансовым услугам.

В документе отметили, что первая покупка криптовалюты предполагает использование централизованной биржи, а для доступа к децентрализованным финансовым услугам требуется многократная передача активов и плата за операции на каждом этапе. В tbDEX намерены решить эту проблему.

Вместо токена управления разработчики предлагают участникам согласовывать доверие напрямую друг с другом или по взаимному согласию обратиться к третьему лицу, которое пользуется доверием и поручится за одного из них.

Комиссии за совершение сделок будут устанавливаться рынком и зависеть от объема предоставляемой информации. Анонимные операции обойдутся дороже.

«Протокол tbDEX обеспечивает безопасный обмен при предоставлении минимальной идентификационной информации, удовлетворяющей контрагента. Сам протокол не будет собирать никаких персональных данных», — говорится в документе.

Разработчики отметили, что опубликованный white paper описывает предложенный план для публичных комментариев и не является завершенным. Команда намерена дополнять документ в будущих редакциях.

Ранее Джек Дорси рассказал, что платежный гигант Square рассматривает возможность создания устройства для добычи первой криптовалюты с открытым исходным кодом.

Напомним, в июле компания объявила о создании аппаратного кошелька и сервиса для хранения биткоина. Команду разработки возглавил руководитель отдела безопасности устройств Square Макс Гиз.