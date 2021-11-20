Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку

54-летний певец Филипп Киркоров в очередной раз оказался в центре скандала. Об эмоциональном и вспыльчивом характере исполнителя хита «Цвет настроения синий» известно всем. Филипп не стесняется в выражении собственного мнения. Несдержанность много раз играла злую шутку с бывшим мужем Примадонны. Так произошло и на вечеринке по случаю 25-летия телеканала «Муз-ТВ». На праздник собрались главные звезды российского шоу-бизнеса. Артисты не упустили возможности продемонстрировать свои самые яркие наряды на концерте в Кремле. Особенно отличился сам поп-король: он появился в эффектном черном сияющем бомбере, расшитым словно серебряными нитями. Любитель люксовых нарядов дополнил образ кепкой в тон, тоже украшенной серебром.Филипп Киркоров Перед певцом на красной ковровой дорожке позировал Николай Басков. Он в какой-то момент не удержался на ногах и упал прямо на декорации. Николай отнесся к ситуации с юмором, а вот Филипп воспринял всё иначе. «Ну что, посмеялись над своим другом?» - спросила Киркорова одна из журналисток. В ответ поп-король унизил ее. «Дура что ль?», — резко обратился он к девушке, после чего гордо удалился, сообщает «КП». Затем в беседе с Лерой Кудрявцевой певец подтвердил, что к своему апрельскому юбилею примет участие в шоу «Секрет на миллион», где раскроет свои главные тайны. Недавно он рассказал, что стал жертвой предательства со стороны людей, которых считал друзьями.