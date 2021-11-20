Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Финансовый гороскоп — лучший помощник в делах, связанных с работой, деньгами, бизнесом. Астрологи рассказали о том, каким будет финальный осенний аккорд и кому из нас повезет.

Чтобы улучшить финансовое положение, эксперты рекомендуют всем нам без исключения пользоваться полезными правилами успеха на каждый день. На этой неделе звезды напомнят нам о том, что для достижения наилучших результатов в делах и в работе не нужно лезть из кожи вон и заново изобретать колесо, ведь методы обогащения не меняются. Не бойтесь пользоваться тем, что уже помогло многим людям вашей профессии по всему миру.

Овен

Овнам, которые много общаются с людьми на работе, придется встретиться с некоторым недопониманием, но исправить это можно при помощи эффективных техник убеждения. Настало время, когда необходимо действовать решительно. Долгие раздумья сейчас ни к чему, но и полное безрассудство к богатству Овнов тоже не приведет. Все свои доходы и расходы лучше планировать максимально тщательно. Стоит сразу настроиться на то, что некоторые дела пойдут не по плану, но это нормальное течение жизни. Переход Меркурия в Стрельца 24 ноября поможет Овнам стать менее расточительными.

Телец

Чтобы в финансовом плане осень закончилась удачно, астрологи советуют Тельцам для начала разобраться с большинством нависших проблем. Возможно, что у этих людей остались нерешенные вопросы, которые тянутся из прошлого и могут дать о себе знать. На этой благоприятной неделе лучше по возможности тратить деньга на погашение задолженностей, а не на развлечения и бездумный шопинг. Что касается самого процесса работы, то ожидается небольшая расфокусировка. Чтобы повысить концентрацию внимания, Тельцам стоит воспользоваться семью эффективными техниками.

Близнецы

Близнецам нужна удача, поскольку на этой неделе высока вероятность не получить за свои труды ту сумму денег, которую они заслуживают. Хлебные заговоры на деньги помогут исправить эту ситуацию. Близнецам астрологи настоятельно рекомендуют на этой неделе начать задумываться о подарках к новогодним праздникам. Ночные светила располагают к тому, чтобы задуматься о будущем. Если что-то в работе или делах пойдет не по плану, не стоит опускать руки. Близнецам стоит следить за акциями, скидками. Есть вероятность найти что-то очень нужное за полцены.

Рак

Ракам, которые постоянно в разъездах, на этой неделе несказанно повезет, ведь Меркурий будет на их стороне. Тем, кто работает в офисе, желательно чаще выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Тем, кто работает дома, важно сначала создать в нем благоприятную атмосферу. В ней продуктивность вырастет в несколько раз. Лучше не давать никому пустых обещаний, не ставить перед собой невыполнимых задач. Также астрологи советуют не останавливаться на достигнутом. Гласное сейчас в финансовых и рабочих делах не спешить, иначе удача Раков покинет.

Лев

Львам на этой неделе можно смело заниматься ведением переговоров, поисками новой работы, походами на собеседования. Деловое общение будет более продуктивным, если Львы научатся заранее определять тип характера собеседника. В этом им поможет методика анализа по морщинам на лице. Этим людям необходимо сейчас руководствоваться не сердцем, а здравым смыслом, особенно в тех делах, где на кону стоят немалые деньги. В середине недели небесные покровители станут более щедрыми на удачу. Меркурий поможет Львам обнаружить в себе новые таланты.

Дева

Девам стоит на этой неделе почаще пользоваться оберегами от злых людей. Дело в том, что их концентрация может превысить все допустимые пределы. Финансовые возможности Дев вырастут — у них появится новый источник дохода либо начальство решит дать повышение, прибавку к зарплате. Нужно бороться с бездельем. Особенно с 24 ноября, когда изменится энергетика Меркурия, покровителя людей этого Знака Зодиака. Начинается время, когда Девы смогут переплюнуть всех вокруг. Важно лишь доверять внутреннему голосу и не бояться идти вперед.

Весы

Эта неделя будет довольно непростой для Весов, но, как и подобает представителям кардинальных Знаков Зодиака, Весы обладают огромным запасом энергии и предприимчивостью. Они смогут преодолеть все трудности, особенно если не станут при этом нервничать и раздражаться по пустякам. Представителям этого созвездия астрологи советуют своевременно отдыхать. Многие Весы в бесконечном потоке дел могут попросту перегореть. Амбиции и цели — это хорошо, но денежную сферу не стоит ставить в абсолютный приоритет, жертвуя собой. Все хорошо в меру.

Скорпион

Скорпионов, которые будут много и усердно трудиться, ожидает энергетическое выгорание. На волне финансового успеха будут находиться те, кто умеет соединять воедино здравый смысл и риски. Астрологи считают, что в период с 22 по 28 число Скорпионам нужно как можно больше времени посвящать планированию. Этим людям также необходимо пересмотреть своё отношение к деньгам в целом. Пристальное внимание стоит уделить статьям расходов. Ожидается, что звезды помогут Скорпионам понять, где они допускают ошибку раз за разом.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов могут появиться новые враги и недоброжелатели. Придется воспользоваться советами о том, как правильно отвечать на оскорбления и хамство, чтобы не потерять свою энергию. Денежные дела захватят Стрельцов практически сразу. Им стоит избавиться от дополнительных и ненужных расходов расходов, без которых можно обойтись. Генеральная уборка дома наведет порядок в голове и в бюджете. В конце недели возможны ностальгические мысли о прошлом, от которых нужно уходить как можно скорее. В них нет никакой пользы.

Козерог

На горизонте у этих людей могут появиться неожиданные доходы. Это может быть взятые у них ранее деньги в долг, прибыль от забытых сделок, большой и важный заказ в бизнесе или на работе, прибавка или премия. Финансовые средства Козерогам рекомендуется вкладывать в профессиональный рост или в дом, семью. Если люди данного Знака хотят увеличить доходы, им необходимо избавиться от апатии и уныния. Козерогам важно уверенно и оптимистично завершить осенний период. Самооценку и веру в себя помогут поднять новые деловые знакомства.

Водолей

Водителям придется нелегко в первые два дня. Перед благоприятным переходом Меркурия в Знак Стрельца ситуация в финансовой сфере может накалиться. Простые способы привлечения удачи помогут Водолеям оставаться на плаву гораздо дольше обычного. Эти люди смогут сменить обстановку, что потребует от них некоторых расходов. На выходных начнется период спокойствия и умиротворения, и даже если какие-то неожиданности будут требовать от Водолеев денежных трат, в итоге все сложится только в лучшую сторону. Конце рабочей недели будут удачным временем для самоанализа.

Рыбы

Рыбам пригодится некоторая смелость в распоряжении финансами. Также им очень важно представлять себе то, как они достигают определенных высот и целей. Нужно следовать четырем главным правилам визуализации, чтобы желания быстрее становились явью. Ночные светила на их стороне, так что финансовый успех точно где-то рядом. Важно действовать, не боясь совершить ошибку. Риски есть всегда, но сейчас в финансовой сфере просто невозможно победить, если оставаться внутри зоны своего комфорта.