Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam





На этой неделе состоялся релиз сразу двух крупных многопользовательских шутеров — Halo Infinite и Battlefield 2042. Компании 343 Indistries и DICE выбрали разные модели распространения своих проектов. Если Halo Infinite предлагается условно-бесплатно, то за Battlefield 2042 просят стандартную стоимость AAA-игры — $59,99.

Естественно, факт стоимости игры сыграл немаловажную роль, но пиковый онлайн, к текущему моменту, в Battlefield 2042 не обошел пиковый онлайн в Halo Infinite, и разницы существенная (согласно данным steamcharts). На текущий момент пиковый онлайн Halo Infinite находится на уровне в 256 тысяч игроков, а пиковый онлайн за последние 24 часа — 199 тысяч игроков. Для Battlefield 2042 максимальный пиковый онлайн на уровне в 100 тысяч игроков, и он же является пиковым за последние 24 часа (игра только вышла).

Отметим, что Steam, как для Halo Infinite, так и для Battlefield 2042, не является основной платформой. Проект 343 Industries предлагается также в Microsoft Store (на Xbox и PC), а игра DICE вышла, в том числе, в Origin (который считается основной платформой для распространения игр Electronic Arts). В том числе, в Origin игра доступна через премиальную версию подписки EA.