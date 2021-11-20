Хинштейн: идея передачи данных об услугах связи клиентов третьим лицам нарушает тайну связи

19:24 Автор: Виктория Карташева

Это не первая попытка вовлечь персональные данные абонентов в коммерческий оборот, что, по мнению думского IT-комитета, нарушает тайну связи. Об этом написал в своём Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Александр Хинштейн.

Ранее Минэкономразвития предложил разрешить передавать информацию об услугах связи абонентов сотовых операторов третьим лицам с их согласия. Речь идёт о сведениях баз данных систем расчёта за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. В ведомстве отметили, что это позволит абонентам использовать информацию о своём обслуживании ‎у оператора связи, например, подтверждать свою платёжеспособность при получении услуг в других коммерческих организация.

Данные об услугах связи клиентов сотовых компаний могут разрешить передавать третьим лицам

Парламентарий напомнил, что ранее Правительство уже вносило большой пакет поправок. В частности, ими предлагалось разрешить передавать информацию об абонентах, включая детализацию, участникам программы экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций. Однако на площадке комитета ко второму чтению выработали принципиально иной механизм, не затрагивающий тайну связи.

«Понятно, что крупный бизнес заинтересован в базах данных операторов связи, банков, торговых сетей и пр. Попытки легализовать оборот персональных данных будут, уверен, предприниматься и впредь. Но конституционные права — выше бизнес-интересов», — отметил Хинштейн.





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По его словам, новому созыву Госдумы предстоит серьёзная работа по законодательному усилению защиты персональных данных и ужесточению ответственности за их нарушение. Это вдвойне актуально при использовании биометрии, что требует более высоких требований к безопасности.

Ранее зампредседателя Госдумы Пётр Толстой назвал вредительской идею передачи данных об услугах связи клиентов третьим лицам.

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