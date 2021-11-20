Игорь Крутой пришел на выписку из роддома внука от внебрачного сына

Музыкант Игорь Крутой поделился видео с выписки из роддома своего внука от недавно обретенного сына Якова. Игорь Крутой рассказал подписчикам в Instagram, что присутствовал на очень важном семейном мероприятии, ради которого даже отложил все рабочие дела. Композитор уточнил, что ездил на выписку в подмосковную клинику «Лапино». «Сегодня мы забирали нашего малыша на четвертый день его жизни из роддома домой… Слава Богу, все прошло нормально», — сообщил радостный музыкант. Как выяснилось, речь идет про внука Крутого, отцом которого является его внебрачный сын Яков. Малыш появился на свет 14 ноября, о чем гордый отпрыск композитора сообщил в Instagram. А сегодня родные собрались, чтобы встретить маму с ребенком и поздравить молодых родителей. «Внучок прекрасный! Познакомился с родителями Леры, отметили это большое событие в квартире Яши и Леры скромно, по-домашнему... Мальчик красивый, спокойный (посапывал все время), надеюсь, будет радовать нас всех — всегда и во всем… Ребята хотят пожить несколько дней с малышом, и только поняв, какое ему имя больше подходит, назвать — они родители, им и решать! Счастливого тебе жизненного плавания, малыш!» — поделился Крутой с поклонниками.Игорь Крутой с внуком Напомним, Игорь Крутой еще недавно не подозревал о существовании у него внебрачного сына. Три года назад Яков сам вышел на связь с композитором и шокировал его новостью, что они родственники. Крутой, что не удивительно, не поверил молодому человеку, пока тот не сдал тест ДНК, подтвердивший их кровную связь. Тогда музыкант не только принял Якова в семью, но и дал ему свою фамилию и позаботился о его безбедной жизни, подарив дом и машину. Кстати, на выписке из роддома присутствовал и старший сын музыканта от первого брака, Николай. По-видимому, сыновья Крутого успели подружиться.