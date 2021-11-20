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Игроки обнаружили «пасхалку» в юбилейном контроллере Xbox

Игроки обнаружили «пасхалку» в юбилейном контроллере Xbox


На этой неделе игроки получили свои геймпады, которые Microsoft выпустила к 20-летию игровых приставок Xbox. Геймпад сам по себе обладает уникальным дизайном, под его крышкой батарейного отсека можно найти подпись Фила Спенсера, а при подключении геймпада к Xbox Series X | S игроков ждет особый динамический фон.

Но это не все сюрпризы, которые Microsoft заготовила для игроков в новом контроллере. Игроки нашли «пасхалку» на коробке геймпада. Если посмотреть на нее под ультрафиолетовым светом, можно увидеть, что вокруг геймпада на лицевой стороне коробки образуется ореол из самого первого геймпада Xbox Duke.

Напомним, что на консоли Xbox Series X в стиле Halo Infinite тоже обнаружили «пасхалку», которая видна при ультрафиолетовом освещении.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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