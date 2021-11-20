Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5

Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5


Эксклюзивные игры от студий Xbox для нового поколения консолей Xbox Series X | S выходят в продажу по значительно более низкой цене, чем эксклюзивы Sony для Playstation 5. Об этом сообщает портал Eurogamer, сравнивая стоимость различных игр на платформах Microsoft и Sony.

Как отмечает портал Eurogamer, проекты высокого класса (AAA) для Xbox Series X | S от внутренних студий Microsoft, такие как Forza Horizon 5 и Halo Infinite, были выпущены в Великобритании по цене в 55 фунтов стерлингов. Это на 22 процента дешевле, чем игры для Playstation 5 от Sony.

Microsoft продает за 55 фунтов Forza Horizon 5 в Британии и предлагает по такой же цене кампанию Halo Infinite. Тогда как обе эти игры включены в Game Pass.

Sony продает Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima по стартовой цене в 70 фунтов.

Отметим, что похожая ситуация сложилась и на других рынках.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5
Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для
Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября
Что стало доступно в Microsoft Store для Xbox за неделю: 15-20 ноября
Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam
Halo Infinite популярнее Battlefield 2042 в Steam
СМИ: биткоин-биржа Kraken остановит торги Monero в Великобритании
СМИ: биткоин-биржа Kraken остановит торги Monero в Великобритании
Вестник DeFi: прогноз массового прихода институционалов и эирдроп ParaSwap
Вестник DeFi: прогноз массового прихода институционалов и эирдроп
У Валерия Гаркалина было огромное поражение легких
У Валерия Гаркалина было огромное поражение легких
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года
Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
SEGA: наш альянс с Microsoft не направлен на создание эксклюзивов Xbox
SEGA: наш альянс с Microsoft не направлен на создание эксклюзивов Xbox
Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку Минкультуры Российской Федерации
Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку
Снег и сильный ветер ожидается ночью 21 ноября в Иркутске
Снег и сильный ветер ожидается ночью 21 ноября в Иркутске
Две пассажирки погибли, врезавшись на Toyota Mark-2 в дерево в Братском районе
Две пассажирки погибли, врезавшись на Toyota Mark-2 в дерево в

Топ на сегодня

Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum One
Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum
Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и

Еще по теме

Digital Foundry: подробный анализ Forza Horizon 5 на Xbox Series X | S и Xbox One
Инсайдеры: Sony снизит ценник PlayStation 5 из-за Microsoft
Слабее Xbox: Sony случайно раскрыла характеристики и цену PlayStation 5
Оттепель в консольной войне. Sony поздравила Microsoft с запуском Xbox Series X/S