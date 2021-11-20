Игры от студий Xbox для Xbox Series X | S сильно дешевле игр Sony для Playstation 5





Эксклюзивные игры от студий Xbox для нового поколения консолей Xbox Series X | S выходят в продажу по значительно более низкой цене, чем эксклюзивы Sony для Playstation 5. Об этом сообщает портал Eurogamer, сравнивая стоимость различных игр на платформах Microsoft и Sony.

Как отмечает портал Eurogamer, проекты высокого класса (AAA) для Xbox Series X | S от внутренних студий Microsoft, такие как Forza Horizon 5 и Halo Infinite, были выпущены в Великобритании по цене в 55 фунтов стерлингов. Это на 22 процента дешевле, чем игры для Playstation 5 от Sony.

Microsoft продает за 55 фунтов Forza Horizon 5 в Британии и предлагает по такой же цене кампанию Halo Infinite. Тогда как обе эти игры включены в Game Pass.

Sony продает Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima по стартовой цене в 70 фунтов.

Отметим, что похожая ситуация сложилась и на других рынках.