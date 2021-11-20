«Иркутский союз библиофилов»*, учрежденный Алексеем Петровым*, признан иноагентом

19 ноября Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов»* и организацию «Честные выборы»*. Отмечается, что фонд был создан Алексеем Петровым*, ранее признанным иностранным агентом. Кроме того, общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы» также был создан гражданами, ранее включенным в реестр, среди которых — Алексей Петров.

«В свою очередь, общество с ограниченной ответственностью „Честные выборы“* было учреждено российскими физическими лицами, ранее включенными в реестр: Любаревым А.Е., Жилкиным В.В., Жилинским В.А., Ивановой С.Ю., Карезиной И.П., Костылевой П.В., Лютовым А.И., Пигалкиным И.В., Тихоновым М.С., Важенковым А.В., Грезевым А.В., Гусевым А.Ю., Егоровым В.В., Катковой В.В., Кильтау Е.В., Ковиным В.С., Петровым А.В., Пискуновым С.Е», — уточняется в сообщении.

"Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» и общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы» признаны СМИ, выполняющим функции иностранного агента

*Петров Алексей Викторович признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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