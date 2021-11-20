Кампания Halo Infinite разработана под нормальную сложность, впервые в серии





В последнее время появляется много новой информации по кампании в игре Halo Infinite. До ее релиза остается около 2 недель, и в сети уже появилось немало роликов, где рассматриваются различные аспекты игры. В частности, портал IGN сегодня опубликовал видео, где показывает сражение с боссами в Halo Infinite на легендарном уровне сложности.

Стивен Дайк, один из режиссеров Halo Infinite, рассказал на этой неделе СМИ интересную деталь о разработке кампании в игре. По его словам, впервые в серии студия 343 Industries уделяла максимальное внимание нормальной сложности в игре, которую после масштабировали до других вариантов, а не наоборот (как это делали ранее). Вот что он сообщил:

Традиционно Halo всегда разрабатывалась на героической сложности, и мы сделали то же самое для 4 и 5. […] Обычно мы смотрим на героическую [сложность], мы настраиваем ее, а потом немного уменьшаем для нормальной и легкой [сложности], а затем немного увеличиваем для легендарной. На этот раз мы потратили гораздо больше времени на нормальную сложность, ожидая появление новых игроков Это не означает, что героический режим не сложен, а легендарный — не очень сильно наказывает [игроков]. Это все еще часть Halo, но мы потратили больше времени на нормальный уровень сложности с точки зрения «а что, если вы были новым игроком и никогда раньше не сражались с ковенантом, или вы никогда раньше ни с чем не сражались в Halo?» […] Мы хотим, чтобы эти игроки веселились и добивались успеха, а не сразу же столкнулись с трудностями с точки зрения игрового процесса, когда они бы говорили: «Ой, чувак, я не играл в это, я не понимаю… я должен использовать здесь конкретный тип урона?» или «эта граната ничего не сделала, почему она ничего не сделала?». […] Одна из наших философий — игрок всегда прав. Если игрок хочет использовать что-то или определенный тип оружия, хотя другое определенное оружие будет более успешным, мы никогда не скажем: «Вы просто ошибаетесь, вы не можете этого сделать». Вот где я бы сказал, с точки зрения игрового процесса, наша философия была немного другой, мы теперь говорим просто — заходи, играй, мы упростим вещи, мы научим тебя чему-то, особенно с добавлением таких вещи, как оборудование и тому подобное.

Релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года.