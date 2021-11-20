Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон подтвердили свой роман. В сети думают, что это пиар-ход
Вчера 40-летнюю Ким Кардашьян и 28-летнего Пита Дэвидсона, о романе которых говорят последний месяц, сфотографировали вместе. Телезвезда и комик прогуливались в Палм-Спрингс, держась за руки. В то время как одни уверены, что это можно считать официальным подтверждением их отношений, другие полагают, что это пиар-ход, придуманный мамой Ким Крис Дженнер.
Поговаривают, что историю Ким и Пита пушит маман, чтобы таблоиды отстали от Трэвиса Скотта. Немного получилось, конечно, но история все равно мелковата,
— отмечает телеграм-канал "Только никому".
Речь идет о трагическом инциденте на недавнем концерте бойфренда Кайли Дженнер Трэвиса Скотта, на котором из-за давки погибло 10 человек. Несмотря на сотрудничество со следствием и оказание материальной помощи родным погибших, Скотт столкнулся с большими неприятностями — на него подал в суд один из пострадавших. Репутация семьи Кардашьян — Дженнер оказалась под сильным ударом, поэтому, вполне вероятно, глава звездного семейства Крис Дженнер решила таким образом отвлечь общественное внимание от скандала.
Что до Дэвидсона, то на днях он отмечал день рождения. В числе гостей оказались Ким и ее мама. Совместное фото комик опубликовал в инстаграме.
Ким и Пит сблизились после шоу Saturday Night Live, где они участвовали в совместном скетче. Перевоплотившись в образы Жасмин и Аладдина, они поцеловались. После этого пару неоднократно замечали на свиданиях.
Бывший муж Ким Канье Уэст, по слухам, из-за этой истории переживает и даже якобы просил жену воздерживаться от романтических встреч, пока они окончательно не разведутся. Впрочем, сам 44-летний рэпер поступает так же, как и Ким, и выходит в свет с новой пассией — ему приписывают роман с 22-летней моделью Винетрией. Правда, Канье — человек настолько противоречивый и непредсказуемый, что удивляться не приходится: еще пару недель назад он называл Ким своей женой и говорил, что хочет с ней воссоединиться.