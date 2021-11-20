Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон подтвердили свой роман. В сети думают, что это пиар-ход

Вадим Карасев

Вчера 40-летнюю Ким Кардашьян и 28-летнего Пита Дэвидсона, о романе которых говорят последний месяц, сфотографировали вместе. Телезвезда и комик прогуливались в Палм-Спрингс, держась за руки. В то время как одни уверены, что это можно считать официальным подтверждением их отношений, другие полагают, что это пиар-ход, придуманный мамой Ким Крис Дженнер.

Поговаривают, что историю Ким и Пита пушит маман, чтобы таблоиды отстали от Трэвиса Скотта. Немного получилось, конечно, но история все равно мелковата,

— отмечает телеграм-канал "Только никому".

Речь идет о трагическом инциденте на недавнем концерте бойфренда Кайли Дженнер Трэвиса Скотта, на котором из-за давки погибло 10 человек. Несмотря на сотрудничество со следствием и оказание материальной помощи родным погибших, Скотт столкнулся с большими неприятностями — на него подал в суд один из пострадавших. Репутация семьи Кардашьян — Дженнер оказалась под сильным ударом, поэтому, вполне вероятно, глава звездного семейства Крис Дженнер решила таким образом отвлечь общественное внимание от скандала.





Пит Дэвидсон, Ким Кардашьян, Флэйвор Флэв и Крис Дженнер

Что до Дэвидсона, то на днях он отмечал день рождения. В числе гостей оказались Ким и ее мама. Совместное фото комик опубликовал в инстаграме.

Ким и Пит сблизились после шоу Saturday Night Live, где они участвовали в совместном скетче. Перевоплотившись в образы Жасмин и Аладдина, они поцеловались. После этого пару неоднократно замечали на свиданиях.





Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян в шоу Saturday Night Live

Бывший муж Ким Канье Уэст, по слухам, из-за этой истории переживает и даже якобы просил жену воздерживаться от романтических встреч, пока они окончательно не разведутся. Впрочем, сам 44-летний рэпер поступает так же, как и Ким, и выходит в свет с новой пассией — ему приписывают роман с 22-летней моделью Винетрией. Правда, Канье — человек настолько противоречивый и непредсказуемый, что удивляться не приходится: еще пару недель назад он называл Ким своей женой и говорил, что хочет с ней воссоединиться.





Канье Уэст и Ким КардашьянМариана Панкина