Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»

Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»

Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»


Основатель финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает "Бизнес Online".


О готовности свидетельствовать против своих подчиненных и аффилированных лиц Доронин заявил в ходатайстве на имя следователя, ведущего дело в Москве.


«Готов дать разоблачающие показания об участниках компании "Финико", незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США)», — сказано в документе. 


По версии основателя "Финико", 44 названным им человека «шли вразрез с заветами системы генерации прибыли» и принимали наличные средства от инвесторов, что якобы сам Доронин не санкционировал. 


"Я всегда был категорически против привлечения фиатных средств и всегда (на собраниях и встречах) говорил о запрете «фиата», только криптовалютные транзакции", – сообщил он.


В списке Доронина оказался бывший генеральный директор казанского ипподрома Сергей Василенко, который, по словам основателя "Финико", активно привлекал деньги в компанию. Сам Василенко ранее факт участия в пирамиде отрицал. 


Остальных фигурантов списка издание разделило на четыре группы:


  • «топ-лидеры» "Финико", разделившие участь Доронина;
  • новые лица среди «звезд» "Финико";
  • федеральные «звезды», до которых никак не может добраться следствие;
  • региональные «звезды».

В первую входят уже задержанные «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и «десятая звезда» Лилия Нуриева.


Во второй группе фигурирует, в частности, «десятая звезда» Карим Сираев, который называет себя экс-депутатом местного самоуправления Тукаевского района Татарстана, бывшим военным, а ныне — предпринимателем, инвестором и бизнес-тренером.


В третью группу вошли «звезды», стоявшие на самой верхушке пирамиды. На форумах вкладчиков их называют «лютыми рефоводами». Среди них, например, «первый вице-президент» Андрей Галущенко, а также наиболее часто упоминаемая в заявлениях пострадавших Тиффани (Анна Серикова). В этой же группе «вице-президент» пирамиды из Улан-Удэ Баир Самбуев и топ-лидер из Алма-Аты Дана Батыршина.


Самая многочисленная группа фигурантов — 20 человек — «рефоводы», которые работали в отдельно взятых регионах РФ. В их числе Наталья Кицарская из Ростова-на-Дону, Владимир Быкадоров из Новосибирска, Олег Ольховский из Краснодара, сетевики из Екатеринбурга Владислав Гриценко и Виктор Яндолин, ранее не фигурировавшая в заявлениях вкладчиков Дарья Алешина и многие другие.


«В отношении каждого из вышеуказанных лиц я готов предоставить как изобличающие показания, так и дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность действий данных лиц», — говорится в ходатайстве Доронина.


Адвокаты рассчитывают, что в обмен на такое сотрудничество со следствием их подзащитному могут смягчить условия предварительного заключения — в идеале поменять СИЗО на домашний арест. 


Тем не менее источники издания в правоохранительной системе предполагают, что следствие вряд ли пойдет на такой рискованный шаг. К тому же в ходатайстве Доронина отсутствует признание им своей вины, что не позволяет говорить о деятельном раскаянии.


Они также добавили, что в списке нет «технических» организаторов пирамиды, которые разрабатывали ее схему, ключевых финансовых воротил, отвечавших за вывод денег за границу, а самое главное — «крышевателей» среди криминалитета и властных структур.


Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.


Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.


Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.


Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды «Финико» средства на общую сумму 750 BTC. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Официально анонсировали версию Thymesia для Xbox
Официально анонсировали версию Thymesia для Xbox
Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря
Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря
Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и что нельзя
Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и
Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций криптовалют
Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций
Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»
Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде
На Avito впервые выставили на продажу самолет SSJ-100
На Avito впервые выставили на продажу самолет SSJ-100
Дом с кошмарным прошлым напугал хозяев, когда они увидели его фото, ведь сто лет назад он использовался не по назначению
Дом с кошмарным прошлым напугал хозяев, когда они увидели его фото,
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон подтвердили свой роман. В сети думают, что это пиар-ход
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон подтвердили свой роман. В сети думают,
В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%
В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%
Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из нее еду
Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из
В США из-за ошибки две женщины родили детей друг друга, но решили все исправить
В США из-за ошибки две женщины родили детей друг друга, но решили все
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6

Топ на сегодня

Дениса Клявера заподозрили в краже
Дениса Клявера заподозрили в краже
Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию
Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации

Еще по теме

Неизвестные вывели 750 BTC с кошелька пирамиды «Финико»
Экс-советник Трампа готов дать показания против него
Олигарх Владислав Доронин дал имя Missoni небоскребу в Майами
Майкл Флинн согласился сдать Трампа по «российскому делу»