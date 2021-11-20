Кирилл Доронин дал показания против 44 подельников по пирамиде «Финико»

Основатель финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Об этом сообщает "Бизнес Online".

О готовности свидетельствовать против своих подчиненных и аффилированных лиц Доронин заявил в ходатайстве на имя следователя, ведущего дело в Москве.

«Готов дать разоблачающие показания об участниках компании "Финико", незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США)», — сказано в документе.

По версии основателя "Финико", 44 названным им человека «шли вразрез с заветами системы генерации прибыли» и принимали наличные средства от инвесторов, что якобы сам Доронин не санкционировал.

"Я всегда был категорически против привлечения фиатных средств и всегда (на собраниях и встречах) говорил о запрете «фиата», только криптовалютные транзакции", – сообщил он.

В списке Доронина оказался бывший генеральный директор казанского ипподрома Сергей Василенко, который, по словам основателя "Финико", активно привлекал деньги в компанию. Сам Василенко ранее факт участия в пирамиде отрицал.

Остальных фигурантов списка издание разделило на четыре группы:

«топ-лидеры» "Финико", разделившие участь Доронина;

новые лица среди «звезд» "Финико";

федеральные «звезды», до которых никак не может добраться следствие;

региональные «звезды».

В первую входят уже задержанные «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина и «десятая звезда» Лилия Нуриева.

Во второй группе фигурирует, в частности, «десятая звезда» Карим Сираев, который называет себя экс-депутатом местного самоуправления Тукаевского района Татарстана, бывшим военным, а ныне — предпринимателем, инвестором и бизнес-тренером.

В третью группу вошли «звезды», стоявшие на самой верхушке пирамиды. На форумах вкладчиков их называют «лютыми рефоводами». Среди них, например, «первый вице-президент» Андрей Галущенко, а также наиболее часто упоминаемая в заявлениях пострадавших Тиффани (Анна Серикова). В этой же группе «вице-президент» пирамиды из Улан-Удэ Баир Самбуев и топ-лидер из Алма-Аты Дана Батыршина.

Самая многочисленная группа фигурантов — 20 человек — «рефоводы», которые работали в отдельно взятых регионах РФ. В их числе Наталья Кицарская из Ростова-на-Дону, Владимир Быкадоров из Новосибирска, Олег Ольховский из Краснодара, сетевики из Екатеринбурга Владислав Гриценко и Виктор Яндолин, ранее не фигурировавшая в заявлениях вкладчиков Дарья Алешина и многие другие.

«В отношении каждого из вышеуказанных лиц я готов предоставить как изобличающие показания, так и дополнительные доказательства, подтверждающие незаконность действий данных лиц», — говорится в ходатайстве Доронина.

Адвокаты рассчитывают, что в обмен на такое сотрудничество со следствием их подзащитному могут смягчить условия предварительного заключения — в идеале поменять СИЗО на домашний арест.

Тем не менее источники издания в правоохранительной системе предполагают, что следствие вряд ли пойдет на такой рискованный шаг. К тому же в ходатайстве Доронина отсутствует признание им своей вины, что не позволяет говорить о деятельном раскаянии.

Они также добавили, что в списке нет «технических» организаторов пирамиды, которые разрабатывали ее схему, ключевых финансовых воротил, отвечавших за вывод денег за границу, а самое главное — «крышевателей» среди криминалитета и властных структур.

Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.

Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не менее 850 000 человек.

Начиная с 1 ноября, неизвестные вывели оставшиеся на одном из кошельков финансовой пирамиды «Финико» средства на общую сумму 750 BTC.