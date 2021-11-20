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Ксения Бородина считает развод правильным выбором

Ксения Бородина считает развод правильным выбором
Ведущая Ксения Бородина рассказала о разводе. 38-летняя звезда не стала раскрывать причин развода. Хотя некоторые из ее окружения не раз намекали: Курбан оказался настоящим абьюзером. Теледива и сама признается, что не станет терпеть неуважительного к себе отношения. Сегодня Бородина опубликовала ряд роликов, на которых продемонстрировала грубое поведение мужей с женами: кто-то из них хамил, а кто-то даже поднимал руку. Впрочем, в ответ брюнетка к своему удивлению услышала только оправдания таких выходок. «Так вести себя с женщинами — аморально, нельзя так разговаривать и самоутверждаться за их счет. Если вас устраивает такое отношение к себе — ваше право, никто не говорит, что вы должны встать и уйти. Нравится — терпите. Вопрос в том, что большинству людей это не нравится. Запомните еще одну очень важную вещь, если в жизни женщины случился развод, это не значит, что она шлюха. Это значит, что она не стала терпеть. Это значит, что она себя уважает. К сожалению, у многих такого выбора нет, из-за этого появляются злость и агрессия. Вот ты сидишь и терпишь, а кто-то не хочет, делая правильный выбор», — заявила звезда.
Ксения Бородина Некоторые поставили в укор Бородиной ее работу в шоу «ДОМ-2», ведь там постоянно демонстрируют драки между возлюбленными и частые скандалы. Однако ведущая уверяет, что за почти 20 лет в проекте, никогда не одобряла подобное поведение. Напомним, что Ксения была замужем дважды. Ее первым супругом стал бизнесмен Юрий Будагов. Избраннику она подарила дочь Марусю, однако семейное счастье длилось недолго. Вскоре мужчину обвинили в мошенничестве и объявили в международный розыск. Большие вопросы у поклонников теледивы вызывала также деятельность ее второго мужа Курбана Омарова, от которого она растит Теону. Бородина всегда туманно говорила о источниках заработка возлюбленного.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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