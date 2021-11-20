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Лайфхак из тиктока по депиляции ног: почему раньше мы все делали неправильно

Лайфхак из тиктока по депиляции ног: почему раньше мы все делали неправильно

Сколько раз во время депиляции ног с помощью бритвы нам удавалось пропускать небольшие "островки" волос или нечаянно резаться лезвием, заливая ванную кровью, как в каком-нибудь малобюджетном ужастике? Возможно, проблема в том, что все это время мы избавлялись от нежелательных волос неправильно. Изобретательные тиктокеры придумали очередной простой бьютихак, который сделает привычный процесс бритья более быстрым, эффективным и безопасным. Мы, конечно же, ни к чему не призываем: брить или не брить волосы сегодня — это личный выбор каждой женщины. А вот с теми, для кого вопрос депиляции все же актуален, Spletnik делится новым лайфхаком.

Сегодня существует огромное количество способов избавиться от нежелательных волос на теле. Это и прогрессивные методики вроде лазера и шугаринга, и удаление волос с помощью давно знакомых эпилятора, воска или специальных депиляционных кремов. Однако даже при таком большом количестве различных техник многие все равно остаются верными бритью с помощью станка. Это действительно один из самых простых и быстрых способов избавиться от лишних волос. Несколько движений станком по коже — и нежелательных волос как не бывало!


Афиша фильма "Только для твоих глаз"

Однако современные тиктокеры утверждают, что большинство из нас все это время брили ноги неправильно! Они нашли способ, как упростить и без того несложный процесс депиляции ног с помощью бритвы. Так, тиктокерша Лорен Хендерсон подробно рассказала и показала в своем аккаунте, как сделать процесс бритья еще более быстрым и при этом обойтись без мелких порезов.

@lalalalauren00

Who freaking knew? Cause I didn’t thank you girl on tiktok—I am forever changed! ##fy ##fyp ##foryou ##shavingtips ##shavinghack

original sound - Lauren Henderson

Лорен утверждает, что этот бьютихак также позволит избежать раздражения после депиляции и навсегда забыть об эффекте "клубничных ног" — появлении красных точек на ногах, которые сигнализируют о повреждении кожи в процессе бритья.


Марго Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит"

Итак, тиктокеры советуют следующее: вместо того чтобы каждый раз отрывать станок от кожи после депиляции очередного участка, следует держать его в постоянном контакте с кожей, плавно направляя бритву то вверх, то вниз по поверхности ноги. Возможно, это звучит странно, однако Лорен уверяет, что этот способ действительно работает. Эффективность этой методики подтверждают и другие тиктокеры, которые уже успели повторить способ Хендерсон.

@aoife_mua

Next time you are shaving your legs please try this hack! ##shavinghack ##viral ##trending ##fyp ##girliehacks ##beautyhacks

chicken tikka - hannah

Преимущество этой техники в том, что безотрывно брить ноги получается гораздо быстрее, чем привычным способом. Не отрывая станка, также намного удобнее проходить такие неудобные места, как колени или задняя часть лодыжки. Риск нанести себе глубокие порезы или царапины, по утверждению тиктокеров, в таком случае практически сводится к нулю. Опробовавшие этот способ также заявляют, что с новой техникой не пропустили ни одного "островка" с волосами и добились чуть ли не идеальной гладкости ног всего за несколько минут.


Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт"

Из других советов Хендерсон: каждый раз использовать новую бритву и предварительно наносить на ноги пену для бритья. Посоветовала тиктокерша не забывать и о деликатном отшелушивании и увлажнении кожи: это поможет избежать излишней сухости и риска врастания волос, к которому довольно часто приводит депиляция с помощью станка.


Кристин Дэвис, Синтия Никсон и Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе"
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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