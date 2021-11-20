Лера Кудрявцева показала забавный видеоролик с развитой не по годам 3-летней дочкой

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с 3-летней дочерью Машей, которая растет не только красавицей и умницей, но и хорошей хозяйкой. Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает дочь. Маше 3 годика. Звездная мама периодически делится моментами из жизни ребенка. На этот раз телеведущая решила показать, какой хозяйственной и заботливой растет ее девочка.Дочь Маша уложила Леру Кудрявцеву спать Малышка любит заниматься домашними делами. А еще Маше нравится укладывать маму спать. Лере Кудрявцевой очень нравятся такие игры с дочерью. «Давно Марии Игоревны не было в ленте. Сегодня Маша накормила завтраком папу, маме помогла одеться, сделала запеканку, выгуляла Тузика, короче суета и заботы у Марии», — рассказала телезвезда. «Не девочка, а сказка😍❤️», отметила Анита Цой. «Солнышко🙏🙏🙏❤️❤️❤️», присоединился Алексей Маклаков. «Красавица какая», восхитился адвокат Шота Горгадзе. «Какая большая уже девочка😍», «Она просто влюбляет в себя! Лерочка, здоровья и счастья Вашей Марии Игоревне! ❤️», «Какая Маша славная!!!😍❤️», «Очаровательный ребёнок, красавица💕👏. А, главное, играет в игрушки заинтересованно. Развита не по годам 😂👍❤️», «Контролировать она будет 😂! Ну деловая! Прелесть девочка ❤️», «Чудная девочка. Видно с характером, трудолюбивая и невероятная красавица», «Какая молодец!!😍 Лерочка, чаще выкладывайте Машеньку! Она чудесная девочка😍», — пишут поклонники в Instagram. К слову, Маша уже ходит в детский сад. Звездные родители выбрали один из лучших образовательных центров — гимназию имени Е. М. Примакова. Здесь обучение ведется в билингвальной среде.