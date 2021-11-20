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Любовь Успенская поделилась своим секретом стройности

Любовь Успенская поделилась своим секретом стройности
Певица Любовь Успенская ест, что хочет и не толстеет. Знаменитая исполнительница песен в жанре шансон — образец изящества и красоты для женщин элегантного возраста. В свои 67 лет она продолжает носить узкие мини-платья и умопомрачительной высоты шпильки. «Как вы понимаете, я в свои годы перепробовала все диеты – от одних йогуртов в день до раздельного питания. И пришла к простому питанию: ем все, что хочется, но несколько раз в день и небольшими порциями. Сегодня вечером, например, планирую яичницу из перепелиных яиц с сосисками. Одни сосиски другим, кстати, рознь – я люблю из телятины, и считаю это здоровым питанием», — призналась артистка.
Любовь Успенская Она рассказала, какие процедуры помогают ей сохранить красоту. «Я занималась спортом, увлекалась йогой, медитациями. Но могу сказать одно: работа – единственный стимул быть вечно молодой. Конечно, ко мне приходят домой, делают массажи, разные процедуры… Красота – это работа серьезная, требует много денег, кстати. Ботокс не делаю – вопреки тому, что пишут, а вот витаминные уколы и лазерные процедуры – обязательно», — призналась Успенская в шоу «Звезда в ответе». Любовь Успенская, которая в этом году отметила 67-летие, продолжает вести войну с возрастными изменениями. И пока что выходит победительницей. В том, что делала пластические операции, звезда не признается, но и не отказывается — просто обходит эту тему стороной. В сети же только ленивый не сравнил фотографии певицы сейчас и еще 10 лет назад. Разница очевидна.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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