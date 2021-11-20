Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Любовный гороскоп на конец ноября — отличное руководство к действию для всех, кто мечтает любить и быть любимым. Астрологи рассказали, какие перемены могут произойти в любовной сфере на этой неделе.

Судя по расположению звезд и планет, нас ждет спокойное время без потрясений. Будет один день силы и не будет опасных дней, что говорит о том, что время для любви и романтики просто идеальное. Сказать спасибо стоит Меркурию, который 24 числа перейдет в Знак Стрельца. Он поможет обрести счастье тем, кто взял курс на любовь.

Овен

Овнам необходимо помнить о силе позитивного мышления. Эти люди как никто другой умеют показывать миру свою улыбку, оптимизм и радость, веру в лучшее. В любовной сфере это будет крайне важно, поскольку люди начнут тянуться к этому оптимизму. Не исключено, что Овны смогут найти в людях нечто новое и уникальное, поняв, что они устроены намного сложнее, чем им представлялось до этого.

Телец

Тельцы относятся к пяти самым влюбчивым Знакам Зодиака, но сейчас в этом нет ничего плохого. Одиноким представителям этого Знака можно смело начинать поиски второй половинки. Романтика и флирт помогут им стать намного счастливее. Что до семейных Тельцов, то им лучше посвящать время после работы семье и второй половинке, а не друзьям. Лучше пообщаться лишний раз с домочадцами, поиграть с ними по что-то.

Близнецы

Самое главное в этой неделе — начать ее позитивно. Советы экспертов помогут Близнецам стать оптимистичнее и добрее. Окружение этих людей начнет постепенно меняться — ненужные люди будут уходить, а другие будут приходить на их место. В случае ссор со второй половинкой, с друзьями, родственниками Близнецам стоит как можно быстрее попросить прощения первыми. Астрологи считают, что так будет лучше для всех. Гордость сейчас — враг.

Рак

Ракам в любви придется быть максимально инициативными и смелыми. Заговоры от лени и апатии помогут преуспеть и в работе, и в амурных делах. Если сидеть и ждать у моря погоды, любовь не придет. Всем, кто уже состоит в отношениях или даже обзавелся семьей, стоит заняться вместе чем-то грандиозным — например, начать вместе делать ремонт в доме. Это поможет сблизиться и стать единой командой.

Лев

Львам стоит попробовать укрепить духовную связь с теми, кого они любят всем сердцем. В этом им помогут шесть простых способов. Влюбленным Львам, находящимся в начале отношений, можно наконец признаться в своих чувствах и сделать несколько решительных шагов. Возможны новые встречи и появление новых отношений. Львам благоволит удача. Меркурий на их стороне, поэтому они могут посвятить себя амурной сфере.

Дева

У Дев ожидается мощный упадок сил в первые два дня недели, пока Меркурий не перейдет в Стрельца. Получается, что 18 и 19 числа стоит помнить о десяти привычках, повышающих энергетику. С ними преодолевать невзгоды в любви и в других сферах жизни станет проще. В целом в отношениях будет царить атмосфера любви, понимания и умиротворения. Этим стоит наслаждаться, проводя больше времени с любимым человеком.

Весы

Астрологи советуют Весам воспользоваться удачным моментом, чтобы купить подарки родным и второй половинке: в конце ноября удастся угадать их желания. Ночные светила заняли благоприятное положение для коротких путешествий, смены обстановки и новых впечатлений. Одиноким Весам можно попробовать поработать над личной жизнью. Это великолепное время для свиданий, флирта и общения на сайтах знакомств. Главное сейчас — бороться с негативом. В этом им поможет мощная практика.

Скорпион

Скорпионам, которые пока сами по себе, на этой неделе удастся избавиться от одиночества. Ускорить процесс можно при помощи лучших заговоров, обрядов и талисманов на любовь. Нужно ходить на свидания и не бояться заводить новые знакомства. Любовь может прятаться там, где Скорпионам даже в голову не приходило ее искать. Нужно просто начать верить в чудеса, ведь они действительно возможны — в сфере отношений уж точно.

Стрелец

Первое, о чем стоит беспокоиться Стрельцам, — это их эмоциональное здоровье. Следуя десяти главным правилам, они смогут повысить свою энергетику. Само собой, на успехах в любви это скажется самым лучшим образом. Стрельцы могут получить новый опыт. У тех, кто уже находится в отношениях, будет много разговоров и мыслей по поводу отношений и дальнейшего будущего. Можно смело строить планы на будущее.

Козерог

Первые два дня недели будут довольно непростыми для людей этого Знака, особенно в сфере любви. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как можно привлечь удачу в свою жизнь. Начиная с 24 ноября Козерогам это не понадобится, потому что Меркурий снабдит их фортуной. На выходных можно расслабиться, отправиться с любимым человеком за город и как следует отдохнуть. Также Козерогам можно попробовать организовать необычное свидание.

Водолей

Привлечь любовь и найти новые отношения Водолеям помогут специальные обряды. Звезды на их стороне, поэтому они помогут людям данного Знака воплотить в жизнь самые смелые любовные мечты. Астрологи советуют радоваться жизнью и устраивать романтические свидания. Конец ноября для Водолеев — счастливое время, которое подарит им яркие и приятные мгновения. Они запомнятся надолго.

Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды и планеты помогут в заведении новых знакомств. Представители данного Знака станут притягательными, так что им понадобится умение разбираться в людях. В этом им помогут советы экстрасенсов. Всем, кто находится в отношениях длительное время, астрологи советуют попробовать что-то новое. Например — отдохнуть каким-то неординарным способом либо найти общее со второй половинкой хобби.