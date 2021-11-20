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Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом

Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Певица Лолита Милявская заявила, что это был один из лучших ее романов. Накануне артистка призналась, как ей удалось похудеть. Оказывается, певица прибегала к услугам медиков, под наблюдением которых отказалась от определенных продуктов и алкоголя. Об этом звезда рассказала в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики». Также во время беседы 58-летняя певица призналась, что крутила романы с криминальными авторитетами.
Лолита Милявская «Да, и не один раз, с точки зрения книжного языка, была такая малина. Я этого и не скрывала. И потом, один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те годы называли авторитетом. Это было прекрасно. От нас дрожала Москва. И именно с ним я посещала все эти злачные места», — сказала Лолита. Напомним, в прошлом году Лолита развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. После этого она вступила в новые отношения, но личность возлюбленного не раскрывает и в ЗАГС не торопится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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