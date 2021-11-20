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Лунный день сегодня 20 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 20 ноября 2021 года

Провести день удачно помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре. Полезные советы помогут использовать энергетику ночного светила себе во благо и не допустить промахов в важных делах.


Субботний день будет довольно гармоничным, однако есть риск возникновения конфликтов. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести 20 ноября в гармонии с собой и направить энергию в русло решения важных вопросов, обходя стороной опасные ситуации.

Фаза Луны: начинается 16 лунный день, который пройдет под влиянием убывающей Луны в Близнецах. День будет гармоничным, однако астрологи предупреждают о переизбытке сил, которые могут привести к конфликтам. Важно направлять энергию в мирное русло, чтобы привлечь удачу.

Магнитные бури 20 ноября: вспышки на Солнце будут незначительными. Полноценной магнитной бури не прогнозируется, однако метеочувствительным людям важно заботиться о своем здоровье.

Что принесет удачу сегодня


физическая активность;
обучение;
встречи и собрания;
запланированные покупки;
творчество.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
спешка и импульсивность;
ведение дел, требующих повышенного внимания и усидчивости.

Домашние дела по лунному календарю

Эта суббота подходит для любых энергичных дел, которые не требуют планирования. Астрологи рекомендуют украсить свое жилище, чтобы оставаться в прекрасном расположении духа, убрать все лишнее и впустить свежий воздух. День подходит и для водных процедур: посещения бань, саун, бассейнов для оздоровления и отдыха.

Одежда и талисманы на эту субботу

Субботний день наполнен гармоничной энергетикой, нарушать которую яркими красками не имеет смысла. В эти сутки для хорошего настроения и активности стоит выбирать нежные оттенки голубого и розового, приглушенные оранжевые и желтые тона. С их помощью удастся сохранить гармонию и не расстраиваться по пустякам.


Украшения этого дня — серебряные изделия, способные защитить от зла и негатива, а в качестве талисманов астрологи рекомендуют выбирать камни по дате рождения. Принесут удачу в 16 лунный день гематит и циркон. Эти минералы помогают справляться со стрессом и благотворно влияют на здоровье.

Любовь и общение в 16 лунный день

Субботний день подходит для непринужденного общения, и в эти сутки важно сохранять хорошее настроение, не касаясь вопросов, которые могут вызвать раздражение. Астрологи рекомендуют не давать обещаний, выполнить которые будет сложно, а также исключить общение с токсичными личностями. В целом день подходит как для романтических вечеров, так и для первых свиданий.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день важно оставаться в хорошем настроении. Энергетика Луны сильна и может стать причиной переизбытка сил, которые необходимо направлять в мирное русло. Физическая активность, творческая работа и дела, которые не вызывают отторжения помогут сохранить хорошее настроение на весь день. Не лишней будет и забота о самочувствии: водные процедуры помогут снять стресс, а секреты наших предков — сохранить красоту и молодость на долгие годы.

Финансы и работа 20 ноября

Суббота — время быстрых и энергичных дел, поэтому серьезные проекты лучше отложить до более благоприятного времени. Эти сутки подходят для сбора информации, а также для принятия мгновенных решений по ранее отложенным делам. Финансовая активность в этот день принесет удачу, если совершать запланированные покупки и мудро распоряжаться своими накоплениями.

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По материалам: dailyhoro.ru

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