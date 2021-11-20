МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене

Певица Максим, чудом выжившая после тяжелой формы COVID-19, пришла на день рождения Муз-ТВ. После болезни артистка похудела и даже похорошела. Певица МакSим стала гостем концерта «День Рождения Муз-ТВ», который прошел 19 ноября 2021 в Кремлевском дворце. Этим летом Марина Максимова в тяжелой форме перенесла COVID-19, и ей все еще нельзя петь, однако она не могла не прийти и не поздравить музыкальный телеканал с 25-летием. Свои первые тарелки Муз-ТВ МакSим получила в далеком 2007 году. Тогда она взяла «Прорыв» и «Рингтон года» (такой номинации сейчас уже нет) за «Нежность». В 2008 году у нее было три награды – «Лучшая песня», «Лучший альбом» (в обоих случаях – «Мой рай») и «Лучшая певица». В 2009-м Марина вновь была признана лучшей исполнительницей.Певица Максим Накануне Максим блистала на красной дорожке концерта в Кремле. Для первого появления перед зрителями она выбрала эффектный наряд лавандового цвета, который подчеркнул её тонкую талию. Кстати, чудом выжившей певице во время мероприятия вручили награду — «Звезда МУЗ-ТВ».Певице Максим вручает награду Олег Газманов Общаться с журналистами МакSим не стала, хотя у них было к ней очень много вопросов. Всех интересует, как идет восстановление певицы после тяжелого недуга, из-за которого она едва не отправилась на тот свет. Максим передвигалась за кулисами в сопровождении охраны и помощников. На сцену она вышла по «тайным тропам», чтобы не пересекаться с камерами.Певице Максим вручает награду Олег Газманов Напомним, певица Максим попала в больницу в начале лета с симптомами коронавирусной инфекции. Вскоре после госпитализации её состояние резко ухудшилось. Врачи приняли решение ввести звезду в состояние искусственной комы. «Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна», — вспоминала МакSим.