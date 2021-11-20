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Мантуров: Россия в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Мантуров: Россия в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


12:18  Автор: Виктория Карташева



В 2022 году Россия сможет выйти на объём выпуска двух миллиардов доз вакцин от коронавируса в год. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что сейчас в России есть запас вакцин от коронавируса, эта продукция экспортируется, и существует возможность увеличить объём производства в следующем году. По словам Мантурова, на данный момент в гражданский оборот введено более 100 миллионов комплектов вакцин.

«Это и двухкомпонентный «Спутник V», и лайт («Спутник Лайт»), и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 миллионов доз», — подчеркнул глава Минпромторга.

Власти Москвы рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19 для подростков


В России с 18 января началась массовая вакцинация взрослого населения от коронавируса. На сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак». Кроме того, Минздрав одобрил проведение первого и второго этапов клинических испытаний прививки «Бетувакс-КоВ-2».

«Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.



#здравоохранение #вакцинация


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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