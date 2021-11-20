Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным

Лицо певицы Марины Хлебниковой сильно пострадало. Певица чуть было не стала жертвой пожара в собственной квартире в Москве. Сейчас Марина Хлебникова находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского: у нее более 50% повреждений тела и сильное отравление угарным газом. Сообщается, что в больнице 56-летняя певица пришла в сознание, но осознание случившегося спровоцировало шок и истерику. Из-за нестабильного психического состояния звездной пациентки врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. У Марины Арнольдовны очень сильно повреждено лицо, сожжены волосы — специалисты узнали звезду лишь благодаря опросу родных...Марина Хлебникова Сейчас состояние Хлебниковой оценивается как крайне тяжелое. В крови артистки нашли алкоголь в количестве 0,82 промилле, что соответствует примерно 2-3 бокалам вина. По предварительным данным, пожар в квартире исполнительницы хита «Чашка кофею» мог произойти из-за непотушенной сигареты или же проблем с проводкой, сообщает «КП». Представители Марины Хлебниковой уже прокомментировали страшный инцидент и призвали публику молиться за певицу. «Дорогие друзья, поклонники и журналисты. «Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и, естественно, все вы хотите получить комментарии о сложившейся ситуации. И мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!» — отметили в окружении пострадавшей.