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Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным

Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным
Лицо певицы Марины Хлебниковой сильно пострадало. Певица чуть было не стала жертвой пожара в собственной квартире в Москве. Сейчас Марина Хлебникова находится в ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского: у нее более 50% повреждений тела и сильное отравление угарным газом. Сообщается, что в больнице 56-летняя певица пришла в сознание, но осознание случившегося спровоцировало шок и истерику. Из-за нестабильного психического состояния звездной пациентки врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. У Марины Арнольдовны очень сильно повреждено лицо, сожжены волосы — специалисты узнали звезду лишь благодаря опросу родных...
Марина Хлебникова Сейчас состояние Хлебниковой оценивается как крайне тяжелое. В крови артистки нашли алкоголь в количестве 0,82 промилле, что соответствует примерно 2-3 бокалам вина. По предварительным данным, пожар в квартире исполнительницы хита «Чашка кофею» мог произойти из-за непотушенной сигареты или же проблем с проводкой, сообщает «КП». Представители Марины Хлебниковой уже прокомментировали страшный инцидент и призвали публику молиться за певицу. «Дорогие друзья, поклонники и журналисты. «Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и, естественно, все вы хотите получить комментарии о сложившейся ситуации. И мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!» — отметили в окружении пострадавшей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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