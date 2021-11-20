Медицинские полисы хотят «оцифровать» с 2022 года

00:37 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1258303-7

Россиянам предлагают присваивать цифровые коды в едином реестре застрахованных лиц в системе ОМС — они должны заменить бумажные и пластиковые полисы медстрахования. Такой законопроект правительства планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию во втором чтении.

Если закон примут, сервис получения полиса ОМС не будет привязан к бумажным носителям. А сам полис будет оформляться по факту рождения или получения гражданства.

Возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС может появиться с 1 января 2022 года.

В Счётной палате сочли работу системы ОМС недостаточно эффективной

В результате для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт. А в регистратуре уже самостоятельно сопоставят данные пациента. При этом, по желанию у человека останется возможность оформить полис и на физическом носителе.

В бюджете Фонда на 2022 год на «информационно-коммуникационные технологии», куда включён переход на использование цифровых полисов ОМС, предусмотрено 3,3 миллиарда рублей.

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