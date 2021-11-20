На Avito впервые выставили на продажу самолет SSJ-100
На сервисе Avito впервые появилось объявление о продаже самолета Sukhoi SuperJet 100. Стоимость воздушного судна — более 77 млн рублей, оно находится в Якутии и ранее использовалось по назначению.
"Продается воздушное судно Sukhoi Superjet 100RRJ95B, зав. номер 95019, рег. № RA-89011, в аварийном состоянии после авиационного происшествия на аэродроме г. Якутска. Не подлежит восстановлению, согласно заключению производителя — Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого" (АО "ГСС")", — указано в сообщении на сайте.
По словам представителей аукционного дома, им уже поступают звонки от желающих купить самолет. Он продается в рамках процедуры банкротства, а его собственник — страховая компания "Стерх", добавили в организации.
Осенью 2018 года c лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" произошел инцидент — он выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при этом у самолета подломились стойки шасси. На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не был травмирован. Работы по эвакуации продолжались более 12 часов, в связи с этим деятельность аэропорта была частично парализована. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отмечала, что причиной аварийной ситуации стала передача пилотам неверных данных о состоянии обледеневшей ВПП, конструктивных недостатков эксперты не выявили.