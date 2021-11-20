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На Avito впервые выставили на продажу самолет SSJ-100

На Avito впервые выставили на продажу самолет SSJ-100

На сервисе Avito впервые появилось объявление о продаже самолета Sukhoi SuperJet 100. Стоимость воздушного судна — более 77 млн рублей, оно находится в Якутии и ранее использовалось по назначению.

"Продается воздушное судно Sukhoi Superjet 100RRJ95B, зав. номер 95019, рег. № RA-89011, в аварийном состоянии после авиационного происшествия на аэродроме г. Якутска. Не подлежит восстановлению, согласно заключению производителя — Акционерное общество "Гражданские самолеты Сухого" (АО "ГСС")", — указано в сообщении на сайте.

По словам представителей аукционного дома, им уже поступают звонки от желающих купить самолет. Он продается в рамках процедуры банкротства, а его собственник — страховая компания "Стерх", добавили в организации.

Звонки от желающих приобрести самолет поступают. В день примерно по 2 запроса есть, с учетом запросов на электронную почту... Это первый самолет, выставленный аукционным домом на продажу на Avito. Воздушное судно продается в рамках процедуры банкротства. Собственник самолета — страховая компания "Стерх". Изначально параметры торгов на Avito не менялись. Воздушное судно выставлено по цене 77 248 334 рубля. Мы не меняли это предложение. Цена не была ниже. Объявление будет доступно на сайте, пока идет процедура торгов, то есть до 24 января 2022 года, если раньше не реализуется.

Осенью 2018 года c лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" произошел инцидент — он выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска, при этом у самолета подломились стойки шасси. На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, никто не был травмирован. Работы по эвакуации продолжались более 12 часов, в связи с этим деятельность аэропорта была частично парализована. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отмечала, что причиной аварийной ситуации стала передача пилотам неверных данных о состоянии обледеневшей ВПП, конструктивных недостатков эксперты не выявили.

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По материалам: uposters.ru

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