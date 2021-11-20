Новые секс-скандалы в мире спорта: китайская теннисистка против политика, кубинка против Марадоны

Вадим Карасев

В сводках свежих новостей спорта сразу две громкие истории, связанные с сексуальными скандалами. Кубинка Мавис Альварес заявила, что 20 лет назад ее изнасиловал Диего Марадона, причем она являлась тогда несовершеннолетней. Ну а в Китае не могут найти известную теннисистку Пэн Шуай, которая обвинила бывшего вице-премьера страны в принуждении к сексу. Разбираемся в подробностях обоих скандалов. Мавис Альварес, жительница Кубы, пообщалась с прессой и сделала шокирующее признание: по словам женщины, в 2001 году, когда ей было всего 16, легендарный Диего Марадона изнасиловал ее. Напомним, аргентинский футболист скончался год назад. На момент описываемых Альварес событий спортсмену был 41 год, на Кубу он приезжал лечиться от наркотической зависимости. Тогда, по словам Мавис, они познакомились и провели вместе несколько месяцев. При этом, утверждает она, спортсмен вступил с ней в интимную связь без ее согласия.





Мавис Альварес

В беседе с аргентинскими СМИ Альварес рассказала:Мама хотела проведать меня в доме, где он жил в Гаване. Она стучала в дверь, но он не открыл... Он меня изнасиловал, вот что случилось. Он закрывал мне рот, чтобы я не кричала, и надругался надо мной.

Мавис подала в суд на близкое окружение Марадоны, и сейчас идут слушания по делу о торговле людьми. Женщина заявила, что ее силой удерживали в гостиничном номере футболиста на Кубе и он принуждал ее к близости. По словам Альварес, ее также вывезли в Аргентину, и на родине Марадоны она жила с ним с ноября 2001 года по февраль 2002-го. В этот период, утверждает кубинка, спортсмен "вынудил ее сделать операцию по увеличению груди", потому что не был доволен ее размером. Хотя девушка была несовершеннолетней, прооперировали ее без разрешения родителей.

По словам Мавис, Марадона заставлял ее употреблять алкоголь и наркотики с самого момента их знакомства, а также проявлял агрессию по отношению к ней и даже угрожал расправой. Женщина привела в пример несколько случаев: так, согласно ее рассказу, спортсмен однажды бросил ее на кровать и дал пощечину, когда она взяла его телефон. В другой раз Марадона "тащил ее за волосы целый лестничный пролет", когда она случайно ударила его во время танцев в ночном клубе. Я боялась за свою жизнь. Несколько раз даже думала о самоубийстве,

— призналась Мавис в интервью.

По признанию кубинки, она жалеет о том, что вообще когда-то познакомилась с футбольной легендой:Поначалу я была очарована Диего, теми словами, которые он мне говорил, его образом жизни. Первое время я чувствовала себя счастливой, но в какой-то момент все полностью изменилось.

Другой секс-скандал сейчас бурно обсуждают в Китае. Там одна из самых успешных теннисисток страны Пэн Шуай обвинила в принуждении к близости бывшего первого вице-премьера Чжан Гаоли. 35-летняя Пэн Шуай, которая в 2014 году стала первой ракеткой мира в женском парном разряде, в начале ноября опубликовала в китайской соцсети Weibo пост. Согласно публикации, у теннисистки когда-то была связь с женатым Чжан Гаоли, затем, после его назначения в постоянный комитет Политбюро Коммунистической партии Китая, политик прервал отношения с ней. Но спустя семь лет решил возобновить их, несмотря на нежелание спортсменки. Как утверждает Пэн Шуай, Чжан Гаоли, ныне 75-летний, три года назад пригласил ее поиграть в теннис с ним и его женой — и надругался над бывшей любовницей у себя дома.





Пэн Шуай

Пост спортсменки исчез из ее аккаунта (на который подписано около полумиллиона человек) буквально через полчаса после публикации. Комментарии на ее странице оказались закрыты, а поисковые системы стали блокировать поиск по ее имени. Соцсеть Weibo перестала даже выдавать результаты поиска по запросу "теннис". Посты с обсуждением ситуации также стали оперативно удаляться со всех возможных платформ. Получается, что китайские пользователи не могут найти информацию об этой истории в свободном доступе.





Пэн ШуайБолее того, исчезла сама Пэн Шуай: с момента публикации поста никто не знает о ее местонахождении. Пользователи твиттера стали выражать опасения под хештегом #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай), а Женская теннисная ассоциация (WTA) официально призвала расследовать заявления спортсменки и обеспечить ее безопасность. Кстати, главе организации Стиву Саймону пришло письмо, якобы написанное теннисисткой, однако ни он сам, ни общественность не уверены в том, что автором является Пэн Шуай. В послании говорится, что спортсменка в безопасности и "просто отдыхает", а вовсе не пропала.





Чжан ГаолиМинистерство иностранных дел Китая заявило, что не имеет никаких сведений по поводу ситуации. Представители других государственных органов страны не давали комментариев, как и сам предполагаемый обидчик теннисистки Чжан Гаоли.

Маргарита Дорошевич