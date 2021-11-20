Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический анализ этого дня поможет вам узнать, где будет скрываться удача и как можно обойти стороной проблемы. Чтобы успех стал вашим постоянным спутником в эту субботу, старайтесь следовать рекомендациям экспертов.

Это будет приятная суббота, в которую можно ожидать позитивных событий и повышения общего тонуса. Сегодня полезно будет проводить энергетическую чистку дома, заниматься любимыми делами и просто расслабляться.

Число-покровитель 20 ноября 2021 года

Начинается 324 по счету день года. Чтобы понять, под эгидой какого числа ему суждено пройти, нужно сложить вместе все цифры даты и прибавить в конце порядковый номер дня недели, то есть 6. Получаем: 2+0+1+1+2+0+2+1+6=15. 1+5=6.

Энергетические потоки Шестерки будут самыми мощными. Это число помогает всем людям в поисках истины и в решении самых сложных проблем. Многие из нас могут осуществить сегодня свои мечты в любовной сфере, а также найти решение на первый взгляд нерешаемых проблем. Главным символом дня станет единорог, олицетворяющий собой благоразумие и чистоту. Дело в том, что сегодня нумерологи настоятельно не рекомендуют всем нам прибегать к грубости и обману ради достижения своих целей.





События 20 ноября из прошлого

20 ноября 1864 года состоялся старт судебной реформы и появление суда присяжных в России. Это день, когда можно проводить реформы внутри себя. Выработка новых привычек будет сегодня крайне полезной.

20 ноября 1962 года завершился Карибский кризис. Всё когда-нибудь заканчивается. Даже если вы стоите на грани войны с кем-то из знакомых, сегодня может все измениться. Не нужно верить в худшее.

20 ноября 1979 года впервые в истории больному перелили искусственную кровь. Это крайне благоприятный день для экспериментов и начала работы над чем-то новым, проверки своего опыта и знаний на практике.

20 ноября 1985 года была выпущена Microsoft Windows 1.0. Эта операционная система развивается до сих пор. Это значит, что сегодня очень полезно начинать новые дела.

Советы нумерологов на эту субботу

Эксперты советуют проявлять настойчивость, но только очень осторожно. Не перегните палку, спровоцировав конфликт.

Скептицизм сегодня может рождаться во множестве случаев, но не стоит давать ему хода. Пусть ваши сомнения делают вас осторожнее, не заставляя отказываться от мечты.

Самая важная сфера жизни для одиноких людей в дни правления Шестерки — любовь. Этот выходной день стоит посвятить поискам второй половинки. Можно искать новые знакомства как в реальной жизни, так и в социальных сетях. Будьте открытыми, креативными и показывайте людям свое жизнелюбие.

Старайтесь тщательнее продумывать планы на день. Сегодня они могут сорваться по какой-нибудь неприятной и неожиданной причине.

Один из самых полезных жизненных навыков на эту субботу — умение находить баланс между делами и отдыхом. Вы можете ничего не делать и релаксировать, но стоит хотя бы немного времени уделить уборке или чему-то подобному.

Шестерка может изменить ваши жизненные принципы. Это может произойти из-за яркого происшествия в вашей жизни либо из-за новости, увиденной по телевизору, из-за просмотра вдохновляющего фильма, прочтения интересной книги.

Талисманы удачи на 20 ноября

Золотые украшения. Золото — великолепный металл для сегодняшнего дня, поскольку он заключает в себе огромную силу. Он повысит вашу энергетику и веру в себя, а также поможет стать притягательнее для противоположного пола.

Сердолик и авантюрин. Два этих камня-талисмана будут оказывать на нас благотворное воздействие. Сердолик даст мотивацию, а авантюрин поможет с креативным мышлением.