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Нужно ли делать прививку от COVID-19 при высоких антителах

Нужно ли делать прививку от COVID-19 при высоких антителах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


00:05  Автор: Вероника Флора



Минздрав рекомендует вакцинироваться при любых титрах, даже высоких. Не опасно ли это для здоровья, «Парламентской газете» объяснил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Вакцинироваться и ревакцинироваться необходимо при любом уровне антител, отметил Андрей Кондрахин. Это четкая позиция Минздрава и ВОЗ. При этом, вопрос о том, какое количество иммуноглобулинов достаточно для защиты от инфекции, все еще остается дискуссионным.

«Еще недавно считалось, что антител IgG в целом должно быть больше 50, а при понижении этого уровня нужно вакцинироваться или ревакцинироваться. Затем это решение отменили. Минздрав постановил, что прививать нужно всех, а конкретное количество антител — 50, 100, 200, — не имеет значения», — добавил спикер.

Сколько нужно антител для защиты от коронавируса


Эксперты считают, что нет необходимости проверять антитела перед вакцинацией или ревакцинацией. Не нужно делать этот анализ и после перенесенной болезни. Через шесть месяцев следует просто пойти и сделать прививку, сказал специалист.


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Андрей Кондрахин также ответил на вопрос, не опасно ли прививаться при высоком уровне антител. «Ничего плохого не случится. Тут два варианта развития событий. Первый — имеющиеся антитела заблокируют действие вакцины, то есть не дадут ей «развернуться». Второй — у вас еще больше поднимутся антитела. На здоровье это не отразится, вы ничего не потеряете. А вот если, понадеявшись на антитела, вы не сделаете прививку вовремя, то рискуете своим здоровьем», — подчеркнул врач.



#коронавирус #вакцинация


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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