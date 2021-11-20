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Одного из участников преступного сообщества по предоставлению интим-услуг в Иркутске осудили на 5,5 года

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников преступной группировки, которая несколько лет вовлекала девушек в занятие проституцией. Суд и следствие установило, что 27-летний мужчина участвовал в вымогательстве денег у конкурентов, оказывая силовую поддержку. Затем организовал и возглавил фирму по оказанию интим-услуг в Иркутске. При помощи физического насилия он принуждал девушек работать в сфере интим-услуг, сообщает прокуратура.

С обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся. Мужчину приговорили к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В 2015 году житель Иркутска создал сеть фирм по оказанию интимных услуг. В нее вовлекали девушек, в том числе, несовершеннолетних. В преступную группировку организаторов вошли знакомые, друзья и родственники злоумышленника, большинство из них ранее судимы – всего 22 человека. Их преступную деятельность пресекли в 2019 году следователи СК России при взаимодействии с сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области.

Лидер преступного сообщества скрылся от следствия за пределы Российской Федерации. В январе 2021 года его арестовали в Батуми. В начале августа 34-летнего мужчину этапировали в Иркутск. Следователи СК установили, что обвиняемый, будучи в розыске, из другой страны через посредника пытался передать взятку десять миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов за урегулирование вопросов в его пользу.

Ранее также был осужден один из участников группировки. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На IRK.ru опубликован подробный материал о деятельности преступной группировки «Кто такой Алекс Кос, и как он взял под контроль всю проституцию в Иркутске»

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске лидер преступного сообщества по предоставлению интим-услуг предстанет перед судом

# Актуальные новости
По материалам: irk

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