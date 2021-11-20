Официально анонсировали версию Thymesia для Xbox





Разработчики игры Thymesia анонсировали выход проекта на новых платформах — Xbox Series X | S и Playstation 5. Ранее проект был заявлен только на PC. Вместе с тем, стало известно о примерной дате выхода игры — ее следует ожидать в 2022 году. Ранее предполагалось, что игра выйдет только на PC в Steam в начале декабря 2021 года.

Созданием проекта занимается студия OverBoarder Studio, а за его релиз отвечает издательство Team 17. Ниже можно посмотреть трейлер-анонс консольных версий Thymesia.

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Thymesia — это ролевая игра в стиле Dark Souls, где основной сюжет будет завязан вокруг некой чумы, превращающей людей в монстров. Заявлено, что в игре будет разветвленный сюжет с несколькими концовками, и герой сможет превращаться в ворона.