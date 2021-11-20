Официально: Halo Infinite «ушла на золото» — релиз 8 декабря
В начале этой недели игроки получили доступ к бета-версии мультиплеера Halo Infinite. Но большинство поклонников серии ждут именно одиночную кампанию. Ждать осталось недолго — релиз Halo Infinite точно состоится 8 декабря, игра уже «ушла на золото».
О том, что Halo Infinite «ушла на золото» официально сообщили разработчики в социальных сетях. Это означает, что переноса даты релиза проекта не планируется, если не возникнет критических проблем, — он выйдет 8 декабря.
#HaloInfinite has officially gone gold!— Halo (@Halo) November 19, 2021
We'll see you on December 8, Spartans.
♾️ https://t.co/WUyHTqp6yp pic.twitter.com/bIbmyCParc
Напомним, что сейчас появляется много интересных материалов по Halo Infinite. Журналисты лестно отзываются о новой концепции игры, которая предполагает наличие открытого мира, что необычно для серии Halo. Ранее разработчики 343 Industries отмечали, что игра Halo Infinite станет хорошим «входным билетом» в серию даже для новых игроков.