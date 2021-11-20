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Официально: Halo Infinite «ушла на золото» — релиз 8 декабря

Официально: Halo Infinite «ушла на золото» — релиз 8 декабря


В начале этой недели игроки получили доступ к бета-версии мультиплеера Halo Infinite. Но большинство поклонников серии ждут именно одиночную кампанию. Ждать осталось недолго — релиз Halo Infinite точно состоится 8 декабря, игра уже «ушла на золото».

О том, что Halo Infinite «ушла на золото» официально сообщили разработчики в социальных сетях. Это означает, что переноса даты релиза проекта не планируется, если не возникнет критических проблем, — он выйдет 8 декабря.


Напомним, что сейчас появляется много интересных материалов по Halo Infinite. Журналисты лестно отзываются о новой концепции игры, которая предполагает наличие открытого мира, что необычно для серии Halo. Ранее разработчики 343 Industries отмечали, что игра Halo Infinite станет хорошим «входным билетом» в серию даже для новых игроков.

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По материалам: newxboxone

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