Официально: Halo Infinite «ушла на золото» — релиз 8 декабря





В начале этой недели игроки получили доступ к бета-версии мультиплеера Halo Infinite. Но большинство поклонников серии ждут именно одиночную кампанию. Ждать осталось недолго — релиз Halo Infinite точно состоится 8 декабря, игра уже «ушла на золото».

О том, что Halo Infinite «ушла на золото» официально сообщили разработчики в социальных сетях. Это означает, что переноса даты релиза проекта не планируется, если не возникнет критических проблем, — он выйдет 8 декабря.



Напомним, что сейчас появляется много интересных материалов по Halo Infinite. Журналисты лестно отзываются о новой концепции игры, которая предполагает наличие открытого мира, что необычно для серии Halo. Ранее разработчики 343 Industries отмечали, что игра Halo Infinite станет хорошим «входным билетом» в серию даже для новых игроков.