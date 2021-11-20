Ольга Бузова не заметила Филиппа Киркорова

Певица и ведущая Ольга Бузова игнорирует поп-короля. Артистка ходит по тонкому льду. Накануне она решила показать, что до сих пор обижена на Филиппа Киркорова. Какое-то время назад ведущая и король поп-сцены были лучшими друзьями, а потом поругались. По слухам, всё из-за того, что певец близко дружит с Давидом Манукяном, бывшим возлюбленным Ольги. Бузова встретилась с Киркоровым на мероприятии в Кремле, которое было приурочено к 25-летию МУЗ-ТВ. Поющая телезвезда вышла позировать к собравшимся репортерам, игноририруя стоящего рядом певца. Филипп несколько раз позвал Ольгу, но она сделала вид, что ничего не слышит. Потом он подошел к ней ближе, и только после этого она поздоровалась с ним. Киркоров был возмущен оправданием в стиле «ты же знаешь, что у меня плохое зрение, я тебя не увидела».Ольга Бузова и Филипп Киркоров «У тебя и слуха нет?», — передает ЭГ слова негодующего Киркорова. Такое отношение к себе артист вряд ли простит. Всё-таки Ольга могла в приватной обстановке объяснить Филиппу, что обижена. Однако она выбрала вариант, при котором Киркоров был унижен перед собравшейся публикой. Кстати, недавно Киркоров попал в другую ситуацию, где его статус короля шоу-бизнеса не помог ему избежать неловкости. Артиста с детьми не пустили на рейс до столицы из Дубая. Ему было отказано из-за отсутствия результата теста на ковид. Из-за этой задержки сын и дочь Филиппа пропустили первые после каникул учебные дни.