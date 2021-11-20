Ольге Амельченковой прислали более 400 заявок на конкурс помощников на общественных началах

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Ольга Амельченкова в начале ноября объявила о запуске конкурса на должности помощников депутата Госдумы на общественных началах на федеральном и региональном уровне в Ленинградской области.

Инициативу депутата поддержали не только коллеги-парламентарии, но и известные личности. Телеведущий Дмитрий Губерниев тоже выразил желание попробовать свои силы на новом поприще.

В пятницу, 19 ноября, Амельченкова в своих соцсетях объявила об окончании приема заявок и рассказала о кандидатах.

"Я хочу поблагодарить всех, кто присылал на мою электронную почту свои заявки. Снова убедилась, что Россия – страна невероятно талантливых и неравнодушных людей, готовых вносить свой личный вклад в развитие страны. Меня очень тронуло, что некоторые кандидаты готовы переехать в Москву или Ленинградскую область ради помощи. Более 400 претендентов со всех уголков страны прислали свои анкеты. Победители первого этапа будут приглашены на собеседования", - рассказала депутат.

Кандидаты на должность помощников депутата на общественных началах - представители самых разных профессий. Резюме присылали врачи и юристы, общественники, учителя и волонтеры. Один из претендентов сообщил, что в марте 2020 года был номинирован на международную премию ООН "Молодые чемпионы Земли", другой - стипендиат правительства.

О претендентах на должность помощников депутата на общественных началах, прошедших тестирование, Амельченкова будет рассказывать в своих соцсетях.