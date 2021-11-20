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Основатель украинской биткоин-биржи Kuna заявил о слежке

Основатель украинской биткоин-биржи Kuna заявил о слежке


Основатель криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян заявил, что за ним организовали слежку представители "некоторых структур".


"На протяжении двух недель за мной вели слежку. Разные люди, разные машины, номера пустышки – все как в кино", – заявил он.


Чобанян уточнил, что неизвестные следили за его передвижениями: "когда я приезжал и уезжал в офис, с кем встречался".


По словам предпринимателя, таким образом готовится некая провокация против криптовалютного сообщества.


"Когда этот момент настанет, я бы хотел, чтобы мы понимали, что это атака не против меня, а против крипты в Украине и Блокчейн ассоциации, президентом которой я являюсь", – добавил Чобанян.


В комментарии ForkLog основатель Kuna заявил, что пока не планирует предпринимать никаких ответных действий:


"Будет атака – будет ответ. Не будет – значит двигаемся дальше. Это же негативный имидж для Украины. Я точно в этом не заинтересован".


Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники киевского МВД по борьбе с киберпреступностью провели обыск в квартире Михаила Чобаняна. Поводом к этому стало открытое против него в прошлом году уголовное дело по обвинению в незаконных операциях с биткоином. В дальнейшем Чобанян выиграл суд о неправомерности обыска и вернул изъятые 39 единиц техники.


В апреле 2021 года биржа Kuna заняла 13 место из 30 в рейтинге лучших технологических стартапов страны при оценке на уровне $50–100 млн, по мнению Forbes.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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