Основатель украинской биткоин-биржи Kuna заявил о слежке

Основатель криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян заявил, что за ним организовали слежку представители "некоторых структур".

"На протяжении двух недель за мной вели слежку. Разные люди, разные машины, номера пустышки – все как в кино", – заявил он.

Чобанян уточнил, что неизвестные следили за его передвижениями: "когда я приезжал и уезжал в офис, с кем встречался".

По словам предпринимателя, таким образом готовится некая провокация против криптовалютного сообщества.

"Когда этот момент настанет, я бы хотел, чтобы мы понимали, что это атака не против меня, а против крипты в Украине и Блокчейн ассоциации, президентом которой я являюсь", – добавил Чобанян.

В комментарии ForkLog основатель Kuna заявил, что пока не планирует предпринимать никаких ответных действий:

"Будет атака – будет ответ. Не будет – значит двигаемся дальше. Это же негативный имидж для Украины. Я точно в этом не заинтересован".

Напомним, в ноябре 2015 года сотрудники киевского МВД по борьбе с киберпреступностью провели обыск в квартире Михаила Чобаняна. Поводом к этому стало открытое против него в прошлом году уголовное дело по обвинению в незаконных операциях с биткоином. В дальнейшем Чобанян выиграл суд о неправомерности обыска и вернул изъятые 39 единиц техники.

В апреле 2021 года биржа Kuna заняла 13 место из 30 в рейтинге лучших технологических стартапов страны при оценке на уровне $50–100 млн, по мнению Forbes.