Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У меня всегда при себе газовый баллончик на всякий случай"

Вадим Карасев

Несколько дней назад стало известно, что региональное отделение партии "Гражданская инициатива" возглавила 31-летняя Юлия Алешина — первая в России трансгендерная женщина-политик. Недавно она дала интервью изданию "Медуза", признанному российскими властями иноагентом, и рассказала о том, как пришла в политику, как решилась на трансгендерный переход и как это восприняло общество.

Юлия рассказала, что политикой она увлеклась еще до трансгендерного перехода (новый паспорт она получила прошлым летом) и 10 лет назад ходила на митинги за честные выборы. После перехода она не была уверена, что будет заниматься политикой.

Я была убеждена, что трансгендерный человек не может быть политиком в России — потому что государство не защищает права трансгендерных людей,

— поделилась она.

Но, узнав о трансгендерных политиках в Европе и Америке, она все же решила рискнуть.

Юлия говорит, что после смены пола отношение к ней общества изменилось: в то время как некоторые просто не понимают, что значит политик-трансгендер, другие ее откровенно хейтят.

В комментариях про себя читала: "Встречу на улице — плюну этой женщине в лицо!". Еще после трансгендерного перехода называли "кырой" — это означает "мужеподобная женщина". Меня мисгендерили, то есть отказывались называть женщиной. Называли моим старым именем (до перехода Юлию звали Романом. — Прим. ред.),

— рассказала она.

Алешина считает, что общество в целом готово принять ЛГБТ-людей, а вот государство в этом пока отстает.

После моего вступления в должность канал "Россия 24" выпустил ролик, где меня почти все время называли старым именем и использовали в отношении меня глаголы мужского рода — несмотря на то, что в паспорте я давно уже Юлия и пол там у меня женский,

— добавила политик.





Юлия Алешина до трансгендерного перехода

Юлия говорит, что она осознает все риски политической деятельности и соблюдает меры безопасности.

У меня всегда есть при себе газовый баллончик на всякий случай,

— призналась она.

Алешина отмечает, что в своей работе она не будет сосредотачиваться только на правах ЛГБТ-людей, а будет помогать всем людям — ее волнуют вопросы безработицы, денежной помощи детям войны, повышения пенсий, проблемы в сфере медицины, а также свобода слова в интернете.

Она добавила, что в первую очередь запретила бы разжигание ненависти к ЛГБТ-сообществу на федеральных каналах, но также выступила против ЛГБТ-пропаганды.

ЛГБТ-пропаганда для меня — это навязывание, агитация с целью показать, что представители ЛГБТ+ — это исключительно что-то яркое и положительное. Вместо пропаганды должно быть информирование,

— заявила она.





Мариана Панкина