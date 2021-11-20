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Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку Минкультуры Российской Федерации

Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку Минкультуры Российской Федерации

Пять фильмов иркутских режиссёров получат субсидии из федерального бюджета. Они прошли второй этап отбора, который провёл экспертный совет Министерства культуры РФ. Всего было рассмотрено 368 проектов неигровых национальных фильмов.

Одним из победителей стал документальный фильм режиссёра Иркутского областного кинофонда Полины Степановой «Дипломатический корпус» (продюсер Андрей Сальников). Лента посвящена культовому режиссёру Эмиру Кустурице и его этно-рок группе The no smoking orchestra.

Съёмки картины начались ещё в 2019 году, но были приостановлены из-за пандемии. Режиссёр Полина Степанова тогда проехала с музыкантами часть мирового гастрольного тура по России. Он был посвящен двадцатилетию группы и выходу нового альбома Corps Diplomatique. В 2020 году съемки прошли в Сербии на фестивале кино и музыки «Kustendorf».

Субсидию планируется направить на досъемки фильма, в том числе, в Белграде и в деревне Мокра Гора (Сербия), приобретение авторских прав на материалы, использованные в фильме, на создание мультипликационных сцен и профессиональное сведение звука и цветокоррекцию.

Производство фильма уже поддержал Центр русской культуры «Россотрудничество» (Белград, Сербия). Проект дважды вошел в шорт-листы Байкальского и Сибирского питчингов дебютантов, где получил сертификат на звукозапись. Предложение о сотрудничестве поступило также и от международной компании фестивального и коммерческого продвижения и распространения ANT!DOTE Sales.

Также среди получателей субсидии Министерства культуры Российской Федерации короткометражные неигровые проекты «Дети БАМа» (режиссер Дмитрий Слободчиков), «Амбиции побеждать» (режиссер Павел Скоробогатов) и полнометражные документальные фильмы «Шишкинские писаницы» (режиссер Юлия Бывшева) и «Недомашние животные» (режиссер Юрий Дорохин).

# Актуальные новости
По материалам: irk

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