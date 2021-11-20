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Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в стоящую на обочине фуру

Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в стоящую на обочине фуру

20 ноября около 04:00 32-летняя водитель автомашины Toyota Corolla, двигаясь на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в объезд города Иркутска, врезалась в стоящий в кармане встречного направления большегруз SHACMAN X300. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что в 2021 году она была лишена права управления транспортными средствами за езду в нетрезвом виде. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, выясняются обстоятельства и причины.


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По материалам: irk

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