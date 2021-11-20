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Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass

Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass


Появились данные, что игра Mass Effect: Legendary Edition вскоре может быть добавлена в Game Pass, на это указывает информация из официального магазина Microsoft Store. Как сообщает польский портал xgp, прикладывая скриншот, который можно видеть ниже, на некоторое время в Microsoft Store пометили Mass Effect: Legendary Edition как игру из подписки Game Pass.


Напомним, что ранее уже появлялись слухи о возможном скором добавлении игры Mass Effect: Legendary Edition в Game Pass. Игра появлялась в рекламной кампании EA Play в Испании, тогда как официально EA Play не содержит еще этот проект. Вероятно, в Game Pass игра Mass Effect: Legendary Edition будет добавлена именно за счет EA Play, то есть доступ к ней будут иметь только подписчики сервиса Xbox Game Pass Ultimate.

Ранее на этой неделе появлялись слухи, что игра Cyberpunk 2077 может вскоре появиться в подписке Game Pass, но их опровергли сами представители польской студии CD Projekt Red.

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По материалам: newxboxone

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