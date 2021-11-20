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Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций криптовалют

Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций криптовалют


Налоговая служба США (IRS) в следующем году планирует взыскать криптовалюты на миллиарды долларов по правонарушениям. Об этом пишет Bloomberg.


В течение 2021 финансового года ведомство пополнило казну по этой статье на $3,5 млрд. Это эквивалент 93% от всех изъятых активов по уголовным расследованиям — случаям электронного мошенничества, отмывания денег, распространения наркотиков и налоговых махинаций.


Цифра включает в том числе конфискованные 69 370 BTC по делу даркнет-маркетплейса Silk Road. Подразделение также привлекло к ответственности бывшего разработчика Microsoft, который использовал криптовалюту для сокрытия присвоенных у компании $10 млн.


«Я ожидаю сохранение этой тенденции в следующем финансовом году. Криптовалюты участвуют во все большем числе преступлений», — заявил глава отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.


Отдел уголовных расследований IRS в качестве приоритета определил подготовку персонала и внедрение технологий для анализа криптовалют и блокчейнов с целью раскрытия сложных киберфинансовых преступных схем. С этой целью в Северной Вирджинии в 2022 году откроют Центр расширенного сотрудничества и обработки данных.


По словам Ли, IRS может запросить дополнительное финансирование в размере $80 млрд для реализации этих целей.


Напомним, президент США Джо Байден подписал закон об инвестициях на $1,2 трлн под обновление инфраструктуры. В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах могут обязать отчитываться перед IRS о деятельности своих пользователей.


В сентябре ForkLog сообщал, что Налоговая служба профинансирует разработку инструмента для отслеживания транзакций между блокчейнами.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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