Правительство США в 2022 году пополнит бюджет за счет конфискаций криптовалют

Налоговая служба США (IRS) в следующем году планирует взыскать криптовалюты на миллиарды долларов по правонарушениям. Об этом пишет Bloomberg.

В течение 2021 финансового года ведомство пополнило казну по этой статье на $3,5 млрд. Это эквивалент 93% от всех изъятых активов по уголовным расследованиям — случаям электронного мошенничества, отмывания денег, распространения наркотиков и налоговых махинаций.

Цифра включает в том числе конфискованные 69 370 BTC по делу даркнет-маркетплейса Silk Road. Подразделение также привлекло к ответственности бывшего разработчика Microsoft, который использовал криптовалюту для сокрытия присвоенных у компании $10 млн.

«Я ожидаю сохранение этой тенденции в следующем финансовом году. Криптовалюты участвуют во все большем числе преступлений», — заявил глава отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.

Отдел уголовных расследований IRS в качестве приоритета определил подготовку персонала и внедрение технологий для анализа криптовалют и блокчейнов с целью раскрытия сложных киберфинансовых преступных схем. С этой целью в Северной Вирджинии в 2022 году откроют Центр расширенного сотрудничества и обработки данных.

По словам Ли, IRS может запросить дополнительное финансирование в размере $80 млрд для реализации этих целей.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон об инвестициях на $1,2 трлн под обновление инфраструктуры. В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах могут обязать отчитываться перед IRS о деятельности своих пользователей.

В сентябре ForkLog сообщал, что Налоговая служба профинансирует разработку инструмента для отслеживания транзакций между блокчейнами.



